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Google вивела в офшори понад
$19 мільярдів - Bloomberg

Google вивела в офшори понад $19 мільярдів - Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 13:16

Google вивела в офшори понад $19 мільярдів - Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
Щоб звільнити від оподаткування більшу частину свог оміжнародного прибутку, Google використовує дві схеми, які отримали неформальну назву "подвійний ірландський і нідерландський сендвіч".

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