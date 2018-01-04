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Google вивела в офшори понад $19 мільярдів - Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Щоб звільнити від оподаткування більшу частину свог оміжнародного прибутку, Google використовує дві схеми, які отримали неформальну назву "подвійний ірландський і нідерландський сендвіч".
Дивися повний текст Google вивела в офшори понад $19 мільярдів - Bloomberg
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R2
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Додано: Чет 04 січ, 2018 15:06
в то время, когда афроамериканцы не доедают
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sal
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Додано: Суб 06 січ, 2018 10:36
sal написав:
в то время, когда афроамериканцы не доедают
"недопереїдають"...
Ніяка то не "корпорація добра". Така сама імперія-приватний-бізнес, неміряно гірша тільки через своє унікальне монопольне положення, тотальне шпигування й монструозні розміри.
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verano_porteno
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Додано: Суб 06 січ, 2018 23:53
1. Закон же не нарушен?
2. ЕвроСарай же раскрыл свой рот на эти деньги?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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