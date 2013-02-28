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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2829303132>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 224
Висота стель
2%
5
Гарний вигляд з вікон
11%
24
Гарні, "модні" МОПи
1%
3
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
5
Зручна локація
23%
51
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
17
Раціональне планування та метраж
16%
35
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
6
Ціна
20%
45
Якість будівництва
15%
33
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:48

  KIM написав:
  Faceless написав:
  KIM написав:Выбрал пункты, которые меня интересуют, получил ответ: вы выбрали слишком много пунктов. Отличная голосовалка

Там же написано, "Ви можете обрати до 5 варіантів відповіді"

А если меня интересует больше критериев, тогда что? Вообще, если по уму, то для каждого пункта должна быть возможность выставить рейтинг в баллах. Но понятно, что такую фишку реализовать невозможно. Можно тогда рейтинговать по одному пункту за один раз, надолго хватит голосовалок :-D
В текущем виде, конечно, совсем грустно и бестолково...

В текущем виде вы вынуждены проранжировать критерии по приоритетности, и соответственно в итоговом результате получим усредненный рейтинг каждого критерия. Как раз неплохо.
Кстати и активность участников намного выше чем по прошлым опросам. В прошлом за месяц набралось меньше чем тут за день.
  little_wanderer написав:советую поправить тему голосовалки, что речь идет о более-менее новых домах.

Вообще-то обо всех, к старым не относятся разве что МОПы и управляющая компания, а все остальные признаки есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:08

  alexfromdn написав:Приветствую Форумчан!
Нужен совет от тех кто в теме аренды: попался интересный вариант квартирки 43кв (отдают дешевле чем у застройщика, состояние после строителей) в новострое в пгт Коцюбинское.
Есть смысл вложится с целью последующей сдачи? Есть ли перспектива у этого пгт? Сьездил посмотрел, до Киева близко, пишут что в час пик забиты маршрутки, тянучки, но это проблемы всех пригородов. Сам пгт выглядит не очень, но за 4 года заметны изменения в лучшую сторону...

вот она смерть ОКРЖН
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ниче се какие фонари на Леси и Кутузова поставили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:55

  airmax78 написав:Ниче се какие фонари на Леси и Кутузова поставили.

Кстати установка экономных лед фонарей по всему киеву, создааст большие проблемы Киевэнерго.
p/s/ в Польше сниженные тарифы на электрику ночью с 22 до 6 и днём с 13 до 15
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:28

  airmax78 написав:
  Первый написав:Те кому мопы важны на форумах не тусуются:-)
Понять это просто. Посмотрите на форумы домов. Чем дороже дом тем меньше сообщений.
Кому у нас на форуме нравятся новолипки? Да никому. Но гигантский массив заселён:-)

Улыбнуло по поводу цп. Это ж не 100 баксов чтобы каждому нравится:-) но если есть деньги, то имеет право на жизнь.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена.
Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.

Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками :D Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018 :mrgreen:
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Те кому мопы важны на форумах не тусуются:-)
Понять это просто. Посмотрите на форумы домов. Чем дороже дом тем меньше сообщений.
Кому у нас на форуме нравятся новолипки? Да никому. Но гигантский массив заселён:-)

Улыбнуло по поводу цп. Это ж не 100 баксов чтобы каждому нравится:-) но если есть деньги, то имеет право на жизнь.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена.
Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.

Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками :D Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018 :mrgreen:


Вот как Я и писал - только один. И согласно трактовки результатов опроса Новолипки должны быть безлюдны.

Так шо:-)
Короче как всегда....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:45

  reus написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Те кому мопы важны на форумах не тусуются:-)
Понять это просто. Посмотрите на форумы домов. Чем дороже дом тем меньше сообщений.
Кому у нас на форуме нравятся новолипки? Да никому. Но гигантский массив заселён:-)

Улыбнуло по поводу цп. Это ж не 100 баксов чтобы каждому нравится:-) но если есть деньги, то имеет право на жизнь.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена.
Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.

Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками :D Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018 :mrgreen:

Думаю чтопо 1,5 будет осенью... как раз введутся в эксплуатацию все дома на Предславинской-Барбюса.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:50

  Первый написав:
reus написав:
  airmax78 написав:Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена.
Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.

Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками :D Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018 :mrgreen:


Вот как Я и писал - только один. И согласно трактовки результатов опроса Новолипки должны быть безлюдны.

Так шо:-)
Короче как всегда....

Новопечерский Мордор будет стоить 1500 максимум.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:24

  reus написав:
  airmax78 написав:Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена.
Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.

Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками :D Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018 :mrgreen:

Мне нравятся. Просто у меня к ним классовая ненависть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:29

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Ниче се какие фонари на Леси и Кутузова поставили.

Кстати установка экономных лед фонарей по всему киеву, создааст большие проблемы Киевэнерго.
p/s/ в Польше сниженные тарифы на электрику ночью с 22 до 6 и днём с 13 до 15

Туман, а светло как днем, разницу резко понимаешь, съезжая на Киквидзе:
Зображення
При том что Киквидзе - очень неплохо освещенная улица.
ЛУ и Кутузова теперь видно из космоса.
airmax78
 
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