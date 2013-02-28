Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
KIM написав:Выбрал пункты, которые меня интересуют, получил ответ: вы выбрали слишком много пунктов. Отличная голосовалка
Там же написано, "Ви можете обрати до 5 варіантів відповіді"
А если меня интересует больше критериев, тогда что? Вообще, если по уму, то для каждого пункта должна быть возможность выставить рейтинг в баллах. Но понятно, что такую фишку реализовать невозможно. Можно тогда рейтинговать по одному пункту за один раз, надолго хватит голосовалок В текущем виде, конечно, совсем грустно и бестолково...
В текущем виде вы вынуждены проранжировать критерии по приоритетности, и соответственно в итоговом результате получим усредненный рейтинг каждого критерия. Как раз неплохо. Кстати и активность участников намного выше чем по прошлым опросам. В прошлом за месяц набралось меньше чем тут за день.
little_wanderer написав:советую поправить тему голосовалки, что речь идет о более-менее новых домах.
Вообще-то обо всех, к старым не относятся разве что МОПы и управляющая компания, а все остальные признаки есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
alexfromdn написав:Приветствую Форумчан! Нужен совет от тех кто в теме аренды: попался интересный вариант квартирки 43кв (отдают дешевле чем у застройщика, состояние после строителей) в новострое в пгт Коцюбинское. Есть смысл вложится с целью последующей сдачи? Есть ли перспектива у этого пгт? Сьездил посмотрел, до Киева близко, пишут что в час пик забиты маршрутки, тянучки, но это проблемы всех пригородов. Сам пгт выглядит не очень, но за 4 года заметны изменения в лучшую сторону...
Первый написав:Те кому мопы важны на форумах не тусуются:-) Понять это просто. Посмотрите на форумы домов. Чем дороже дом тем меньше сообщений. Кому у нас на форуме нравятся новолипки? Да никому. Но гигантский массив заселён:-)
Улыбнуло по поводу цп. Это ж не 100 баксов чтобы каждому нравится:-) но если есть деньги, то имеет право на жизнь.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена. Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.
Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018
Первый написав:Те кому мопы важны на форумах не тусуются:-) Понять это просто. Посмотрите на форумы домов. Чем дороже дом тем меньше сообщений. Кому у нас на форуме нравятся новолипки? Да никому. Но гигантский массив заселён:-)
Улыбнуло по поводу цп. Это ж не 100 баксов чтобы каждому нравится:-) но если есть деньги, то имеет право на жизнь.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена. Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.
Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018
Вот как Я и писал - только один. И согласно трактовки результатов опроса Новолипки должны быть безлюдны.
Так шо:-) Короче как всегда....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый написав:Те кому мопы важны на форумах не тусуются:-) Понять это просто. Посмотрите на форумы домов. Чем дороже дом тем меньше сообщений. Кому у нас на форуме нравятся новолипки? Да никому. Но гигантский массив заселён:-)
Улыбнуло по поводу цп. Это ж не 100 баксов чтобы каждому нравится:-) но если есть деньги, то имеет право на жизнь.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена. Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.
Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018
Думаю чтопо 1,5 будет осенью... как раз введутся в эксплуатацию все дома на Предславинской-Барбюса.
airmax78 написав:Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена. Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.
Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018
Вот как Я и писал - только один. И согласно трактовки результатов опроса Новолипки должны быть безлюдны.
airmax78 написав:Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена. Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.
Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018
Мне нравятся. Просто у меня к ним классовая ненависть.