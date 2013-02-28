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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 224
Висота стель
2%
5
Гарний вигляд з вікон
11%
24
Гарні, "модні" МОПи
1%
3
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
5
Зручна локація
23%
51
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
17
Раціональне планування та метраж
16%
35
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
6
Ціна
20%
45
Якість будівництва
15%
33
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:40

  Corpocrator написав:после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно

с чего вы взяли что он кудато упал, судя по району о котором он фотки выкладывает, он едет с работы...
p/s/ только в Киеве в его конторе сейчас 2 вакансии, а по миру ещё штук 30
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:49

  Corpocrator написав:после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно

В какой-то момент я уже сам себе стал неприятен и решил исправиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:01

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Нам с Реусом нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена.
Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.

Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками :D Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018 :mrgreen:

Мне нравятся. Просто у меня к ним классовая ненависть.

Быстро же вы перекрасились :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Corpocrator написав:после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно

с чего вы взяли что он кудато упал, судя по району о котором он фотки выкладывает, он едет с работы...
p/s/ только в Киеве в его конторе сейчас 2 вакансии, а по миру ещё штук 30

Только в декабре уволились 3 человека. А всего за 17й год человек 8. Бежит народ от больших денег без оглядки :lol:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:08

  reus написав:
  airmax78 написав:Мне нравятся. Просто у меня к ним классовая ненависть.

Быстро же вы перекрасились :D

Я просто вам приятное хотел сделать в честь Нового года. НЛ жутко переоценен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:18

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Corpocrator написав:после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно

с чего вы взяли что он кудато упал, судя по району о котором он фотки выкладывает, он едет с работы...
p/s/ только в Киеве в его конторе сейчас 2 вакансии, а по миру ещё штук 30

Только в декабре уволились 3 человека. А всего за 17й год человек 8. Бежит народ от больших денег без оглядки :lol:

Я рад за этих людей, значит могут найти работу лучше. И скорее всего не в Украине. Кстати, почему бы вам не рвануть в Дели, там вакансия по вашему профилю.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:НЛ жутко переоценен.

Вы неисправимый оптимист. Целевую аудиторию НЛ сами знаете + немножко остатков недобитых предпринимателей, которые не играют значительную роль. Или вы верите в эффективность работы НАБУ? :shock:
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:21

  reus написав:
  airmax78 написав:НЛ жутко переоценен.

Вы неисправимый оптимист. Целевую аудиторию НЛ сами знаете + немножко остатков недобитых предпринимателей, которые не играют значительную роль. Или вы верите в эффективность работы НАБУ? :shock:

1) Прокуратура уже не та;
2) Мордор он даже новопечерский но Мордор;
3) Предприниматель в этом УГ не купит;
4) В работу НАБУ верим;
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это та новость которую я боялся "В 2017 году в мире построили рекордное количество небоскребов"
Небоскрёб-индекс, также Индекс небоскрёбов, (англ. Skyscraper Index) — теория, выдвинутая сотрудником гонконгского подразделения международного инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Benson Эндрю Лоуренсом в 1999 году. В своей работе «The Skyscraper Index: Faulty Towers» Лоуренс указал на то, что годы строительства высочайших на данный момент зданий в мире предшествуют годам различных экономических кризисов[1]. К схожим выводам пришёл исследователь Гюнтер Лёфлер в 2010 году[2].
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