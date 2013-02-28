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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:31
после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
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Corpocrator
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:40
Corpocrator написав:
после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно
с чего вы взяли что он кудато упал, судя по району о котором он фотки выкладывает, он едет с работы...
p/s/ только в Киеве в его конторе сейчас 2 вакансии, а по миру ещё штук 30
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:49
Corpocrator написав:
после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно
В какой-то момент я уже сам себе стал неприятен и решил исправиться.
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airmax78
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:01
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:Нам с Реусом
нравятся Новолипки (я вон в прошлой жизни даже па полторухе за метр был готов отгрузить). Не нравятся только плотность застройки и цена.
Но наблюдение точное. Чем дороже дом - тем меньше его обсуждают.
Так вроде только мне нравятся НЛ, все остальные, в т. ч. и вы бросались в меня тапочками
Больше, чем за 1 куе вам было не интересно. А я готов был взять за 1,5куе. Вот жду осень 2018
Мне нравятся. Просто у меня к ним классовая ненависть.
Быстро же вы перекрасились
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reus
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:03
Оранжевый-хит сезона написав: Corpocrator написав:
после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно
с чего вы взяли что он кудато упал, судя по району о котором он фотки выкладывает, он едет с работы...
p/s/ только в Киеве в его конторе сейчас 2 вакансии, а по миру ещё штук 30
Только в декабре уволились 3 человека. А всего за 17й год человек 8. Бежит народ от больших денег без оглядки
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airmax78
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:08
reus написав: airmax78 написав:
Мне нравятся. Просто у меня к ним классовая ненависть.
Быстро же вы перекрасились
Я просто вам приятное хотел сделать в честь Нового года. НЛ жутко переоценен.
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airmax78
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:18
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: Corpocrator написав:
после животворящего полета в сторону дна в 2017 Airmax стал намного лучше, что не может не радовать, ато раньше такой мерзкий тип был)
и кстати смешно
с чего вы взяли что он кудато упал, судя по району о котором он фотки выкладывает, он едет с работы...
p/s/ только в Киеве в его конторе сейчас 2 вакансии, а по миру ещё штук 30
Только в декабре уволились 3 человека. А всего за 17й год человек 8. Бежит народ от больших денег без оглядки
Я рад за этих людей, значит могут найти работу лучше. И скорее всего не в Украине. Кстати, почему бы вам не рвануть в Дели, там вакансия по вашему профилю.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:19
airmax78 написав:
НЛ жутко переоценен.
Вы неисправимый оптимист. Целевую аудиторию НЛ сами знаете + немножко остатков недобитых предпринимателей, которые не играют значительную роль. Или вы верите в эффективность работы НАБУ?
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reus
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:21
reus написав: airmax78 написав:
НЛ жутко переоценен.
Вы неисправимый оптимист. Целевую аудиторию НЛ сами знаете + немножко остатков недобитых предпринимателей, которые не играют значительную роль. Или вы верите в эффективность работы НАБУ?
1) Прокуратура уже не та;
2) Мордор он даже новопечерский но Мордор;
3) Предприниматель в этом УГ не купит;
4) В работу НАБУ верим;
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:26
Это та новость которую я боялся "В 2017 году в мире построили рекордное количество небоскребов"
Небоскрёб-индекс, также Индекс небоскрёбов, (англ. Skyscraper Index) — теория, выдвинутая сотрудником гонконгского подразделения международного инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Benson Эндрю Лоуренсом в 1999 году. В своей работе «The Skyscraper Index: Faulty Towers» Лоуренс указал на то, что годы строительства высочайших на данный момент зданий в мире предшествуют годам различных экономических кризисов[1]. К схожим выводам пришёл исследователь Гюнтер Лёфлер в 2010 году[2].
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