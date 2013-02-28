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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32333435>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 243
Висота стель
2%
6
Гарний вигляд з вікон
11%
26
Гарні, "модні" МОПи
1%
3
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
5
Зручна локація
23%
56
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
18
Раціональне планування та метраж
16%
38
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
6
Ціна
21%
50
Якість будівництва
14%
35
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:16

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:А у меня есть!

Дурашка, ты дождись пока дом №7 сдадут :) p/s/ таки Акцент сдадут раньше как я и говорил :)

8-ой дом (первый в комплексе сдан). По всем остальным моим объектам в Эврике на данный момент оплачен пай - я понимаю, что они обречены на сдачу. Задержка только во внутренних работах - штукатурке, обойках, которые, если дойдет до серьезных дел, все инвесторы скажут "нафиг, пищу отказ, давайте квартиру хоть в каком-то виде".
Смысл моего поста не в том, что у меня просто есть деньги, а в том, что я выхватил одну из лучших квартир в этом доме на шару. Аркада прислала смску 2-ого. Планировки на сайте появились 2-ого ночью. Кто был "в кедах", тот успел. Я понимал, что со дня на день 8-ой получит сертификат и что Аркада сразу выставит новый дом. Я был готов уже за две недели до НГ, сдав доллары по 28,25, о чем отписывался. В этом доме, который можно смело записать в комфорт, всего десяток достойных по виду и планировке квартир. Остальное шлак, который будет долго продаваться.
Так что я праздную. Можете меня поздравить.

Я вас конечно поздравляю, но Акцент сдадут таки раньше :)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:27

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:А у меня есть!

Дурашка, ты дождись пока дом №7 сдадут :) p/s/ таки Акцент сдадут раньше как я и говорил :)

8-ой дом (первый в комплексе сдан).

Обращаю внимание аудитории форума, что на сайте Аркада НЕТ информации что пилотный дом № 8 в ЖК Эврика введён в эксплуатацию.
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zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:31

Зато на сайте Аркада есть информация об старте продаж "воздуха" в домах №2 и №8 в ЖК Эврика.
Пирамида продаж у Аркада растёт - хочешь ада, то купи "воздух" в Аркада.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:35

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По моим наблюдениям, во второй половине декабря на первичке была небольшая активизация продаж.


По моим уже вообще все скупили и выбрать не с чего,

Перестаньте врать про - "все скупили".
На первичке Киева предложение в строящихся и построеных домах - овер 40 тысяч объектов.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:47

zahar_
Перестаньте врать про - "все скупили".
На первичке Киева предложение в строящихся и построеных домах - овер 40 тысяч объектов.

А можно узнать где Вы взяли эти цифры?
Может и по вторичке где-то взять можно?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:59

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Ниче се какие фонари на Леси и Кутузова поставили.

Кстати установка экономных лед фонарей по всему киеву, создааст большие проблемы Киевэнерго.
p/s/ в Польше сниженные тарифы на электрику ночью с 22 до 6 и днём с 13 до 15

Ми в курсі. Заходи з енергоефективності теж створили "деякі" проблеми газопостачальникам. :)
Бюджет похудіє на заміну лямпочок, але в цілому потім зекономить на електроенергії. Платники податків і постачальники лямпочок в +, Київенерго в -.
p/s/ щиро співчуваємо Рінату Леонідовичу :)
sun9man
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:00

  zahar_ написав:Зато на сайте Аркада есть информация об старте продаж "воздуха" в домах №2 и №8 в ЖК Эврика.
Пирамида продаж у Аркада растёт - хочешь ада, то купи "воздух" в Аркада.

№8 уже построен
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:16

во сколько вы оцениваете среднюю стоимость м2 в комплексам на нивках после сдачи домов в эксплуатацию ? ЖК Нивки-парк и ЖК Сан-франциско
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:18

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как вам "виды из окна" для айтишнегов ?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:24

  sun9man написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Ниче се какие фонари на Леси и Кутузова поставили.

Кстати установка экономных лед фонарей по всему киеву, создааст большие проблемы Киевэнерго.
p/s/ в Польше сниженные тарифы на электрику ночью с 22 до 6 и днём с 13 до 15

Ми в курсі. Заходи з енергоефективності теж створили "деякі" проблеми газопостачальникам. :)
Бюджет похудіє на заміну лямпочок, але в цілому потім зекономить на електроенергії. Платники податків і постачальники лямпочок в +, Київенерго в -.
p/s/ щиро співчуваємо Рінату Леонідовичу :)

я не про это, ночью и так потребеление низкое, а так будет ещё ниже, такие перепады могут приводить к авариям или большему использованию маневренного фонда, а значит удорожанию электроэнергии
нужно думать чем нагружать ночью систему
Оранжевый-хит сезона
 
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