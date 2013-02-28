Vlad442 написав:

Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: А у меня есть! А у меня есть!

Дурашка, ты дождись пока дом №7 сдадут p/s/ таки Акцент сдадут раньше как я и говорил Дурашка, ты дождись пока дом №7 сдадутp/s/ таки Акцент сдадут раньше как я и говорил

8-ой дом (первый в комплексе сдан). По всем остальным моим объектам в Эврике на данный момент оплачен пай - я понимаю, что они обречены на сдачу. Задержка только во внутренних работах - штукатурке, обойках, которые, если дойдет до серьезных дел, все инвесторы скажут "нафиг, пищу отказ, давайте квартиру хоть в каком-то виде".Смысл моего поста не в том, что у меня просто есть деньги, а в том, что я выхватил одну из лучших квартир в этом доме на шару. Аркада прислала смску 2-ого. Планировки на сайте появились 2-ого ночью. Кто был "в кедах", тот успел. Я понимал, что со дня на день 8-ой получит сертификат и что Аркада сразу выставит новый дом. Я был готов уже за две недели до НГ, сдав доллары по 28,25, о чем отписывался. В этом доме, который можно смело записать в комфорт, всего десяток достойных по виду и планировке квартир. Остальное шлак, который будет долго продаваться.Так что я праздную. Можете меня поздравить.