Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дурашка, ты дождись пока дом №7 сдадут p/s/ таки Акцент сдадут раньше как я и говорил
8-ой дом (первый в комплексе сдан). По всем остальным моим объектам в Эврике на данный момент оплачен пай - я понимаю, что они обречены на сдачу. Задержка только во внутренних работах - штукатурке, обойках, которые, если дойдет до серьезных дел, все инвесторы скажут "нафиг, пищу отказ, давайте квартиру хоть в каком-то виде". Смысл моего поста не в том, что у меня просто есть деньги, а в том, что я выхватил одну из лучших квартир в этом доме на шару. Аркада прислала смску 2-ого. Планировки на сайте появились 2-ого ночью. Кто был "в кедах", тот успел. Я понимал, что со дня на день 8-ой получит сертификат и что Аркада сразу выставит новый дом. Я был готов уже за две недели до НГ, сдав доллары по 28,25, о чем отписывался. В этом доме, который можно смело записать в комфорт, всего десяток достойных по виду и планировке квартир. Остальное шлак, который будет долго продаваться. Так что я праздную. Можете меня поздравить.
Я вас конечно поздравляю, но Акцент сдадут таки раньше
airmax78 написав:Ниче се какие фонари на Леси и Кутузова поставили.
Кстати установка экономных лед фонарей по всему киеву, создааст большие проблемы Киевэнерго. p/s/ в Польше сниженные тарифы на электрику ночью с 22 до 6 и днём с 13 до 15
Ми в курсі. Заходи з енергоефективності теж створили "деякі" проблеми газопостачальникам. Бюджет похудіє на заміну лямпочок, але в цілому потім зекономить на електроенергії. Платники податків і постачальники лямпочок в +, Київенерго в -. p/s/ щиро співчуваємо Рінату Леонідовичу
airmax78 написав:Ниче се какие фонари на Леси и Кутузова поставили.
Кстати установка экономных лед фонарей по всему киеву, создааст большие проблемы Киевэнерго. p/s/ в Польше сниженные тарифы на электрику ночью с 22 до 6 и днём с 13 до 15
Ми в курсі. Заходи з енергоефективності теж створили "деякі" проблеми газопостачальникам. Бюджет похудіє на заміну лямпочок, але в цілому потім зекономить на електроенергії. Платники податків і постачальники лямпочок в +, Київенерго в -. p/s/ щиро співчуваємо Рінату Леонідовичу
я не про это, ночью и так потребеление низкое, а так будет ещё ниже, такие перепады могут приводить к авариям или большему использованию маневренного фонда, а значит удорожанию электроэнергии нужно думать чем нагружать ночью систему