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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41424344>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 258
Висота стель
3%
7
Гарний вигляд з вікон
10%
27
Гарні, "модні" МОПи
1%
3
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
60
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
20
Раціональне планування та метраж
16%
40
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
6
Ціна
21%
53
Якість будівництва
14%
36
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:23

yura_ с экспортом сыра и Прохожий с троллингом на эту тему. Припоминаете?
Тренд сменился в обратном направлении.
Импорт сыров в Украину впервые превысил экспорт
https://biz.censor.net.ua/news/3042937/ ... il_eksport
Что бы это значило?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:29

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:А вы обратили внимание - вы спрашивали чтобы первый расшифровал свой месседж про траву (хз может он на тоговлю наркотиками намекал:)), а вместо первый ответил хьюм?
Первый в своём репертуаре - сделал вброс и в "кусты"?

у Первого есть циркуляр, там написано, чтоб в полемику со мной не вступал. И не только у него

Так отож.
Первый и К любители - вкинуть "шайбу" чтобы испортить на форуме атмосферу - их просят обосновать их вброс, а они сливаются.
А тем временем https://100realty.ua/news/pokazateli-ry ... im-mesacam
... арендовали.. 2-комнатную квартиру площадью 90 кв.м по ул. Старонаводницкой (Печерский р-н) стоимостью 27000 грн./мес.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 05 січ, 2018 20:36, всього редагувалось 1 раз.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:35

Vlad442 Вам список платёжеспособных арендаторов.
https://censor.net.ua/photo_news/304293 ... u_dokument
176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году. ДОКУМЕНТ

хоть кому-то льготы монетизируют, по 191 тыс на год
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:41

Прохожий (чего-то там сдаёт -, вроде 2к овер 15 тыс. грн) https://100realty.ua/news/pokazateli-ry ... im-mesacam
Самыми бюджетными вариантами данной категории стали 2-комнатная квартира по ул. Тверской тупик (Печерский р-н) площадью 45 кв.м по ставке 14000 грн./месс. и 2-комнатная квартира по ул. Никольско-Ботанической (Голосеевский район) по ставке 14500 грн./мес.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:51

Небось влад сдаёт - уши уже всему форуму прожужал какой он денежный туз? :mrgreen: https://100realty.ua/news/pokazateli-ry ... im-mesacam
Из верхнего сегмента данной категории можно выделить, в частности, 4-комнатную квартиру по ул. Б. Хмельницкого, площадью 140 кв.м. Она была арендована по ставке 64500 грн./мес
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:27

В Минэкологии обвинили Дарницкую ТЭЦ в нарушении природоохранных законов 19:14, 05 января 2018 Уменьшение выбросов 78 0 Такие выводы сделали инспекторы Государственной экологической инспекции по результатам проведенной проверки.

Подробности читайте на УНИАН: https://ecology.unian.net/reduction/233 ... n_get_more

если об этом часто будут писать и говорить, то цены в округе просядут
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:29

Первому -дешевеет,однако

https://100realty.ua/news/snizenie-cen- ... avlivaetsa
Снижение цен на особняки в Киеве и пригороде не останавливается
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:15

  Serg-ik написав:yura_ с экспортом сыра и Прохожий с троллингом на эту тему. Припоминаете?
Тренд сменился в обратном направлении.
Импорт сыров в Украину впервые превысил экспорт
https://biz.censor.net.ua/news/3042937/ ... il_eksport
Что бы это значило?

ХЗ, заглянул в холодильник, у меня ничего не изменилось...

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Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:19

  zahar_ написав:Арендаторы показывают дулю Прохожий (чего-то там сдаёт -, вроде 2к овер 15 тыс. грн) https://100realty.ua/news/pokazateli-ry ... im-mesacam
Самыми бюджетными вариантами данной категории стали 2-комнатная квартира по ул. Тверской тупик (Печерский р-н) площадью 45 кв.м по ставке 14000 грн./месс. и 2-комнатная квартира по ул. Никольско-Ботанической (Голосеевский район) по ставке 14500 грн./мес.

уже овер 17к
и в чем суть овновброса?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:39

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Арендаторы показывают дулю Прохожий (чего-то там сдаёт -, вроде 2к овер 15 тыс. грн) https://100realty.ua/news/pokazateli-ry ... im-mesacam
Самыми бюджетными вариантами данной категории стали 2-комнатная квартира по ул. Тверской тупик (Печерский р-н) площадью 45 кв.м по ставке 14000 грн./месс. и 2-комнатная квартира по ул. Никольско-Ботанической (Голосеевский район) по ставке 14500 грн./мес.

уже овер 17к
и в чем суть овновброса?

Почему "овновброс"?
Лишь отмечено, что арендары сняли 2к на Никольско-Ботанической (возможно по соседству с ККЦ и Ботаническим садом) за 14 тыс. грн.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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