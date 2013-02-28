Тренд сменился в обратном направлении.
Импорт сыров в Украину впервые превысил экспорт
Что бы это значило?
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:23
yura_ с экспортом сыра и Прохожий с троллингом на эту тему. Припоминаете?
Тренд сменился в обратном направлении.
Импорт сыров в Украину впервые превысил экспорт
Что бы это значило?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:29
Так отож.
Первый и К любители - вкинуть "шайбу" чтобы испортить на форуме атмосферу - их просят обосновать их вброс, а они сливаются.
А тем временем
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 05 січ, 2018 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:35
Vlad442 Вам список платёжеспособных арендаторов.
176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году. ДОКУМЕНТ
хоть кому-то льготы монетизируют, по 191 тыс на год
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:41
Прохожий (чего-то там сдаёт -, вроде 2к овер 15 тыс. грн)
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:51
Небось влад сдаёт - уши уже всему форуму прожужал какой он денежный туз?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:27
В Минэкологии обвинили Дарницкую ТЭЦ в нарушении природоохранных законов 19:14, 05 января 2018 Уменьшение выбросов 78 0 Такие выводы сделали инспекторы Государственной экологической инспекции по результатам проведенной проверки.
Подробности читайте на УНИАН:
если об этом часто будут писать и говорить, то цены в округе просядут
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:29
Первому -дешевеет,однако
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:15
ХЗ, заглянул в холодильник, у меня ничего не изменилось...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:19
уже овер 17к
и в чем суть овновброса?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:39
Почему "овновброс"?
Лишь отмечено, что арендары сняли 2к на Никольско-Ботанической (возможно по соседству с ККЦ и Ботаническим садом) за 14 тыс. грн.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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