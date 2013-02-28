Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:я не про это, ночью и так потребеление низкое, а так будет ещё ниже, такие перепады могут приводить к авариям или большему использованию маневренного фонда, а значит удорожанию электроэнергии нужно думать чем нагружать ночью систему
Отоплением? Горячей водой? Достаточно изменить соотношение дневной/ночной тариф и с ночным потреблением проблем не будет. Например, если утепленный частный дом, то до наступления больших морозов его можно топить электричеством только ночью. Утром ушли на работу, выключили отопление. Вечером пришли, запустили твердотопливник. Люди не могут отказаться полностью от газа, потому что не хотят днем и ночью быть привязанными к твердотопливному котлу. При дешевом ночном тарифе смогут. Даже в новостроях возможен вариант, когда будет выгодней прикручивать батареи и топить электричеством ночью.
я топлю ночью тёплым полом, стираем после 23 и посудомойку ставим