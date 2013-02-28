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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 258
Висота стель
3%
7
Гарний вигляд з вікон
10%
27
Гарні, "модні" МОПи
1%
3
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
60
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
20
Раціональне планування та метраж
16%
40
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
6
Ціна
21%
53
Якість будівництва
14%
36
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:52

zahar_
и какой из этого можно сделать вывод?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:14

Забудовники ринок досліджують )
nikolasim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:16

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:я не про это, ночью и так потребеление низкое, а так будет ещё ниже, такие перепады могут приводить к авариям или большему использованию маневренного фонда, а значит удорожанию электроэнергии
нужно думать чем нагружать ночью систему

Отоплением? Горячей водой?
Достаточно изменить соотношение дневной/ночной тариф и с ночным потреблением проблем не будет. Например, если утепленный частный дом, то до наступления больших морозов его можно топить электричеством только ночью. Утром ушли на работу, выключили отопление. Вечером пришли, запустили твердотопливник. Люди не могут отказаться полностью от газа, потому что не хотят днем и ночью быть привязанными к твердотопливному котлу. При дешевом ночном тарифе смогут.
Даже в новостроях возможен вариант, когда будет выгодней прикручивать батареи и топить электричеством ночью.

я топлю ночью тёплым полом, стираем после 23 и посудомойку ставим
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:28

  Альтернативщик написав:
  Yuri_T написав:Альтернативщик
уж очень шумно там будет, с окнами на запад. а вот вид из окон на восток будет замечательный.

согласен, только непонятно пока что с ледовым дворцом(который под боком) будут делать.

торгово развлекательный центр будет
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:36

  Serg-ik написав: Импорт сыров в Украину впервые превысил экспорт
https://biz.censor.net.ua/news/3042937/ ... il_eksport
Что бы это значило?

а вот пример тысячи тонн экспорта (плюс инфо про банки Аваль, Престиж..)
https://www.youtube.com/watch?v=KSvMkiyWjTc
морда
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 08:59

Криминогенная обстановка в Киеве в 2017
Зображення
К сожалению осталось за кадром - какой район Киева в плане убийств наиболее опасен.
В опасном криминогенном районе надо полагать цена на жильё ниже должна быть.
Не раз читал, что в районе новостроек криминогенная ситуация напряжённая.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:01

  Прохожий написав:zahar_
и какой из этого можно сделать вывод?

Ответил вам ещё вчера.
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zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

про отопление https://www.facebook.com/mykhailo.bnoai ... 8072085648
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 10:08

Зрада.
Зображення
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что глава парламентской фракции Народный Фронт Максим Бурбак получает из бюджетных денег компенсацию за аренду жилья. При этом, согласно декларации Бурбака, у него в собственности находится 5 квартир, 22 автомобиля, 2 земельных участка, дом, корпоративные права на миллионы гривен. Кроме этого, только наличными Бурбак хранит 5 800 000 гривен, 28 000 долларов и 19 000 евро (http://bit.ly/2CvDbfM).

Но декларация - это мелочи. Бурбак является одним из ключевых организаторов схемы по незаконной вырубке и вывозу карпатского леса, на чем зарабатывает миллионы долларов, которые не отражены в его декларации (http://bit.ly/2Bu6IJC).

Однако все вышеизложенное не мешает этому депутату из провластной коалиции получать компенсацию за аренду жилья. Ну как можно быть настолько жадным у*бком?
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 10:18

Господа финансисты.
Пробит уровень в 38 куе (цена при 100% оплате) за 3к "воздух" в строящемся панельном доме Аркада на ПОХ (лето 2015).
Сейчас Аркада в случае 100% оплаты продаёт 3к "воздух" в строящемся панельном доме на пох за 36.5 куе.
С учётом того что валюта КРЖН доллар,"откройте мне веки" господа финансисты - где на первичке КРЖН "дно пройдено" и первичка "буиттокадорожать" (об это постоянно талдычит горе-эксперт с бот-учётки влад)?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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