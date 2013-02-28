Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:я не про это, ночью и так потребеление низкое, а так будет ещё ниже, такие перепады могут приводить к авариям или большему использованию маневренного фонда, а значит удорожанию электроэнергии нужно думать чем нагружать ночью систему
Отоплением? Горячей водой? Достаточно изменить соотношение дневной/ночной тариф и с ночным потреблением проблем не будет. Например, если утепленный частный дом, то до наступления больших морозов его можно топить электричеством только ночью. Утром ушли на работу, выключили отопление. Вечером пришли, запустили твердотопливник. Люди не могут отказаться полностью от газа, потому что не хотят днем и ночью быть привязанными к твердотопливному котлу. При дешевом ночном тарифе смогут. Даже в новостроях возможен вариант, когда будет выгодней прикручивать батареи и топить электричеством ночью.
я топлю ночью тёплым полом, стираем после 23 и посудомойку ставим
Криминогенная обстановка в Киеве в 2017 К сожалению осталось за кадром - какой район Киева в плане убийств наиболее опасен. В опасном криминогенном районе надо полагать цена на жильё ниже должна быть. Не раз читал, что в районе новостроек криминогенная ситуация напряжённая.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что глава парламентской фракции Народный Фронт Максим Бурбак получает из бюджетных денег компенсацию за аренду жилья. При этом, согласно декларации Бурбака, у него в собственности находится 5 квартир, 22 автомобиля, 2 земельных участка, дом, корпоративные права на миллионы гривен. Кроме этого, только наличными Бурбак хранит 5 800 000 гривен, 28 000 долларов и 19 000 евро (http://bit.ly/2CvDbfM).
Но декларация - это мелочи. Бурбак является одним из ключевых организаторов схемы по незаконной вырубке и вывозу карпатского леса, на чем зарабатывает миллионы долларов, которые не отражены в его декларации (http://bit.ly/2Bu6IJC).
Однако все вышеизложенное не мешает этому депутату из провластной коалиции получать компенсацию за аренду жилья. Ну как можно быть настолько жадным у*бком?
Господа финансисты. Пробит уровень в 38 куе (цена при 100% оплате) за 3к "воздух" в строящемся панельном доме Аркада на ПОХ (лето 2015). Сейчас Аркада в случае 100% оплаты продаёт 3к "воздух" в строящемся панельном доме на пох за 36.5 куе. С учётом того что валюта КРЖН доллар,"откройте мне веки" господа финансисты - где на первичке КРЖН "дно пройдено" и первичка "буиттокадорожать" (об это постоянно талдычит горе-эксперт с бот-учётки влад)?