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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 258
Висота стель
3%
7
Гарний вигляд з вікон
10%
27
Гарні, "модні" МОПи
1%
3
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
60
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
20
Раціональне планування та метраж
16%
40
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
6
Ціна
21%
53
Якість будівництва
14%
36
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 10:26

"Собаки гавкають, а пан їде!" Скільки б не шаруділи рожевоокулярники про Дорожай, а його немає. Ліквідна "вторинка" тупо стоїть в ціні з 2016 року, новобуди дешевшають.Криза Кржн має системний і загальний характер, і вона буде мати місце ще 15-20 років, не менше.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 11:23

  zahar_ написав:Господа финансисты.
Пробит уровень в 38 куе (цена при 100% оплате) за 3к "воздух" в строящемся панельном доме Аркада на ПОХ (лето 2015).
Сейчас Аркада в случае 100% оплаты продаёт 3к "воздух" в строящемся панельном доме на пох за 36.5 куе.
С учётом того что валюта КРЖН доллар,"откройте мне веки" господа финансисты - где на первичке КРЖН "дно пройдено" и первичка "буиттокадорожать" (об это постоянно талдычит горе-эксперт с бот-учётки влад)?


А зачем вы смешиваете разные локации и метражи ?
Есть смысл сравнивать только цену квадратного метра.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 11:54

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Господа финансисты.
Пробит уровень в 38 куе (цена при 100% оплате) за 3к "воздух" в строящемся панельном доме Аркада на ПОХ (лето 2015).
Сейчас Аркада в случае 100% оплаты продаёт 3к "воздух" в строящемся панельном доме на пох за 36.5 куе.
С учётом того что валюта КРЖН доллар,"откройте мне веки" господа финансисты - где на первичке КРЖН "дно пройдено" и первичка "буиттокадорожать" (об это постоянно талдычит горе-эксперт с бот-учётки влад)?


А зачем вы смешиваете разные локации и метражи ?
Есть смысл сравнивать только цену квадратного метра.

Ничего я не смешиваю. Подтяните матчасть - и там и там пох. И там и там 3к. Более того и там и там панельный дом от ДБК-3 мишки голицы.
Тшательнее вам, надо тщательнее.
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zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:33

Состоятельный человек купил место для своего "железного коня" в паркинге https://100realty.ua/news/dekabr-stal-o ... edvizimost
Самыми бюджетными объектами, проданными в декабре, стали: место в крытом паркинге по ул. Гмыри (Дарницкий р-н), которое было продано за 11 тыс. долл;
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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