Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Собаки гавкають, а пан їде!" Скільки б не шаруділи рожевоокулярники про Дорожай, а його немає. Ліквідна "вторинка" тупо стоїть в ціні з 2016 року, новобуди дешевшають.Криза Кржн має системний і загальний характер, і вона буде мати місце ще 15-20 років, не менше.
zahar_ написав:Господа финансисты. Пробит уровень в 38 куе (цена при 100% оплате) за 3к "воздух" в строящемся панельном доме Аркада на ПОХ (лето 2015). Сейчас Аркада в случае 100% оплаты продаёт 3к "воздух" в строящемся панельном доме на пох за 36.5 куе. С учётом того что валюта КРЖН доллар,"откройте мне веки" господа финансисты - где на первичке КРЖН "дно пройдено" и первичка "буиттокадорожать" (об это постоянно талдычит горе-эксперт с бот-учётки влад)?
А зачем вы смешиваете разные локации и метражи ? Есть смысл сравнивать только цену квадратного метра.
zahar_ написав:Господа финансисты. Пробит уровень в 38 куе (цена при 100% оплате) за 3к "воздух" в строящемся панельном доме Аркада на ПОХ (лето 2015). Сейчас Аркада в случае 100% оплаты продаёт 3к "воздух" в строящемся панельном доме на пох за 36.5 куе. С учётом того что валюта КРЖН доллар,"откройте мне веки" господа финансисты - где на первичке КРЖН "дно пройдено" и первичка "буиттокадорожать" (об это постоянно талдычит горе-эксперт с бот-учётки влад)?
А зачем вы смешиваете разные локации и метражи ? Есть смысл сравнивать только цену квадратного метра.
Ничего я не смешиваю. Подтяните матчасть - и там и там пох. И там и там 3к. Более того и там и там панельный дом от ДБК-3 мишки голицы. Тшательнее вам, надо тщательнее.