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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4445464748>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 270
Висота стель
3%
7
Гарний вигляд з вікон
11%
29
Гарні, "модні" МОПи
1%
3
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
62
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
20
Раціональне планування та метраж
16%
42
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
6
Ціна
21%
56
Якість будівництва
14%
39
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:53

виде и панорамы по Каховской, 60

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/546 ... hovskaa-60

Пользуясь случаем хочу попросить обратной связи по новой странице поиска.
Там в среднем и большом разрешении стала показываться карта справа. Если будут глюки - маякуйте плиз. Спасибо!
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 16:45

  Serg-ik написав:yura_ с экспортом сыра и Прохожий с троллингом на эту тему. Припоминаете?
Тренд сменился в обратном направлении.
Импорт сыров в Украину впервые превысил экспорт
https://biz.censor.net.ua/news/3042937/ ... il_eksport
Что бы это значило?

Это говорит о том, что польские сыры уже стоят дешевле украинских.
Могу порадовать тем, что успешно догоняем по цене французские недорогие сыры, осталось всего каких-то 15% прибавить, и мы сравняемся с клятыми лягушатниками.
Это говорит о том, что девал экономика фактически отыграла, прохезав напрочь единственное свое конкурентное преимущество.
Уперлись в курс. Теперь его либо попускать, либо...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 17:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сири то здорожчали.
а зарплати на молокозаводах як були при курсі 8, так і осталися.
знаю по прикладу Пирятина.
кляті буржуї...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:53

  zahar_ написав:Господа финансисты.
Пробит уровень в 38 куе (цена при 100% оплате) за 3к "воздух" в строящемся панельном доме Аркада на ПОХ (лето 2015).
Сейчас Аркада в случае 100% оплаты продаёт 3к "воздух" в строящемся панельном доме на пох за 36.5 куе.
С учётом того что валюта КРЖН доллар,"откройте мне веки" господа финансисты - где на первичке КРЖН "дно пройдено" и первичка "буиттокадорожать" (об это постоянно талдычит горе-эксперт с бот-учётки влад)?

да уж, это нокаут
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:55

  Vlad442 написав:Еще добавлю. Сравнивать цены на котлованы можно только по факту. Может оказаться, что инвесторы 15-ого уже живут в своих трешках, которые сейчас стоят 60 с лишним, а инвесторы 18-ого получат дырку от бублика или на годы затянутые сроки.
Цена далеко не единственный критерий при сравнении новостроек.

неубедительно
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:56

  olgerd написав:Черемош только перед НГ получил сертификат инвесторы готовятся заселяться по схеме Аркады с авансом комуналки к концу января!Знаю ситуацию по дому коллега купил в нем квартиру.

да у Трибеки будут проблемы со сдачей в аренду летом
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:58

  Васенька написав:сири то здорожчали.
а зарплати на молокозаводах як були при курсі 8, так і осталися.
знаю по прикладу Пирятина.
кляті буржуї...

в Польше акционные сыры 19 злотых килограм, обычная цена от 30 злотых
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:29

  Оранжевый-хит сезона написав:
  olgerd написав:Черемош только перед НГ получил сертификат инвесторы готовятся заселяться по схеме Аркады с авансом комуналки к концу января!Знаю ситуацию по дому коллега купил в нем квартиру.

да у Трибеки будут проблемы со сдачей в аренду летом
Ніяких проблем не буде - з тієї причини, що у пані Трибеки немає у власності жодної орендної нерухомості. Більш того, вона сама, схоже, орендує квартиру десь на Позняках чи Осокорках.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:31

  Васенька написав:сири то здорожчали.
а зарплати на молокозаводах як були при курсі 8, так і осталися.
знаю по прикладу Пирятина.
кляті буржуї...
форумні пуповики-рожевоокулярники - нізащо не повірять)))
Може, вкажете рівень ЗП - для них?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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6000-8000грн для працівника цеху. при курсі 8 було теж саме майже...
Васенька
 
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