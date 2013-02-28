Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это говорит о том, что польские сыры уже стоят дешевле украинских. Могу порадовать тем, что успешно догоняем по цене французские недорогие сыры, осталось всего каких-то 15% прибавить, и мы сравняемся с клятыми лягушатниками. Это говорит о том, что девал экономика фактически отыграла, прохезав напрочь единственное свое конкурентное преимущество. Уперлись в курс. Теперь его либо попускать, либо...
zahar_ написав:Господа финансисты. Пробит уровень в 38 куе (цена при 100% оплате) за 3к "воздух" в строящемся панельном доме Аркада на ПОХ (лето 2015). Сейчас Аркада в случае 100% оплаты продаёт 3к "воздух" в строящемся панельном доме на пох за 36.5 куе. С учётом того что валюта КРЖН доллар,"откройте мне веки" господа финансисты - где на первичке КРЖН "дно пройдено" и первичка "буиттокадорожать" (об это постоянно талдычит горе-эксперт с бот-учётки влад)?
Vlad442 написав:Еще добавлю. Сравнивать цены на котлованы можно только по факту. Может оказаться, что инвесторы 15-ого уже живут в своих трешках, которые сейчас стоят 60 с лишним, а инвесторы 18-ого получат дырку от бублика или на годы затянутые сроки. Цена далеко не единственный критерий при сравнении новостроек.