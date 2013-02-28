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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 січ, 2018 21:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
судя по разгону доллара, скоро увидим 29
Додано: Суб 06 січ, 2018 21:13
Додано: Суб 06 січ, 2018 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
индекс домика опять вниз
Додано: Суб 06 січ, 2018 22:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот как нужно в пріжке переобуваться
Порошенко закликав не тиснути на НАБУ
Додано: Суб 06 січ, 2018 22:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кажется после длинного периода стабильности цен (около 6 месяцев) на КРЖН нарисовівается новая ступенька вниз. Думаю на 2%.
Свою лепту тут внесла и Круша и Оркада.
Эврика+Акцент это больше 1000 квартир только в Голосеевском районе.
Додано: Суб 06 січ, 2018 22:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Но самый большой удар по КРЖН, осенью 2018 года будет нанесен Печерским районом.
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А рынок аренды в 2018 году летом, передаст привет Владу и Трибеке
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:06
В панельном домостроении, себестоимость заметно ниже монолит каркаса. (Индустриальный метод как ни как).
Честно говоря, не понятны утверждения про "Пирамиду продаж Оркады".
Как по мне, панельные стройки будут шевелится и при более значительном падении спроса и цен.
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:58
Та он про ту копеешную компенсацию, как и возможно про ЗП, даже не помнит, так как занят более важными делами, законотворчеством к примеру.
Я думаю, у подавляющего большинства депкорпуса ВР все оф. выплаты получают помичныци и шныри из свиты.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 07 січ, 2018 00:07
Не факт, ничего не слышал. Разве впечатленный Кинконц втихаря уговорил футболёра своего) Ценник-то Ривьеры, в секции ближе к метро с нормальным ремонтом, или в дальних+хороший этаж от строителей/с недорогой/вышедшей из моды отделкой.
Но как вариант предположу, высокий видовой этаж с пшонка-левел ремонтом в свечке сразу за РР.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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