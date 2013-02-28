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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 270
Висота стель
3%
7
Гарний вигляд з вікон
11%
29
Гарні, "модні" МОПи
1%
3
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
62
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
20
Раціональне планування та метраж
16%
42
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
6
Ціна
21%
56
Якість будівництва
14%
39
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

судя по разгону доллара, скоро увидим 29
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:13

  Оранжевый-хит сезона написав:судя по разгону доллара, скоро увидим 29

А как цены у шаромыг подтягиваются под курс?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

индекс домика опять вниз
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот как нужно в пріжке переобуваться
Порошенко закликав не тиснути на НАБУ
http://www.pravda.com.ua/news/2018/01/6/7167659/
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется после длинного периода стабильности цен (около 6 месяцев) на КРЖН нарисовівается новая ступенька вниз. Думаю на 2%.
Свою лепту тут внесла и Круша и Оркада.
Эврика+Акцент это больше 1000 квартир только в Голосеевском районе.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но самый большой удар по КРЖН, осенью 2018 года будет нанесен Печерским районом.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А рынок аренды в 2018 году летом, передаст привет Владу и Трибеке :)
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:06

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:Господа финансисты.
Пробит уровень в 38 куе (цена при 100% оплате) за 3к "воздух" в строящемся панельном доме Аркада на ПОХ (лето 2015).
Сейчас Аркада в случае 100% оплаты продаёт 3к "воздух" в строящемся панельном доме на пох за 36.5 куе.
С учётом того что валюта КРЖН доллар,"откройте мне веки" господа финансисты - где на первичке КРЖН "дно пройдено" и первичка "буиттокадорожать" (об это постоянно талдычит горе-эксперт с бот-учётки влад)?

да уж, это нокаут

В панельном домостроении, себестоимость заметно ниже монолит каркаса. (Индустриальный метод как ни как).
Честно говоря, не понятны утверждения про "Пирамиду продаж Оркады".
Как по мне, панельные стройки будут шевелится и при более значительном падении спроса и цен.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:58

  zahar_ написав:Зрада.
Сегодня появилась информация, что глава фракции НФ Максим Бурбак получает из бюджета компенсацию за аренду жилья. При этом, согласно декларации, у него 5 квартир, 22 автомобиля, 2 участка, дом, корпоративные права на миллионы. Только наличными Бурбак хранит 5 800 000 гривен, 28 000 долларов и 19 000 евро.
Но декларация - это мелочи. Бурбак организатор схемы по вырубке и вывозу карпатского леса, на чем зарабатывает миллионы долларов.
Это не мешает депутату получать компенсацию за аренду жилья. Как можно быть настолько жадным у*бком?

Та он про ту копеешную компенсацию, как и возможно про ЗП, даже не помнит, так как занят более важными делами, законотворчеством к примеру.
Я думаю, у подавляющего большинства депкорпуса ВР все оф. выплаты получают помичныци и шныри из свиты.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:07

  hume написав:
  zahar_ написав:Рожевоокулярныкы сейчас воспрянут духом и затянут свою старую песнь - у людей деньги есть :mrgreen: https://100realty.ua/news/dekabr-stal-o ... edvizimost
В верхней ценовой границе собственников сменила 3-комнатная квартира по ул. Окипной (Днепровский р-н), площадью 122 кв.м и стоимостью 250 тыс. долл.

Подозреваю Ривьера Риверсайд

Не факт, ничего не слышал. Разве впечатленный Кинконц втихаря уговорил футболёра своего) Ценник-то Ривьеры, в секции ближе к метро с нормальным ремонтом, или в дальних+хороший этаж от строителей/с недорогой/вышедшей из моды отделкой.
Но как вариант предположу, высокий видовой этаж с пшонка-левел ремонтом в свечке сразу за РР.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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