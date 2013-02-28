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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 274
Висота стель
3%
7
Гарний вигляд з вікон
11%
29
Гарні, "модні" МОПи
1%
3
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
63
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
20
Раціональне планування та метраж
16%
43
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
6
Ціна
21%
57
Якість будівництва
15%
40
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 09:00

  Faceless написав:Зображення


вот же ж эксперты
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:00

  alkasander написав:
  Faceless написав:Зображення


вот же ж эксперты


C этим метро ситуация аналогичная как с безвизом.
Все к тому шло, было ясно что вот вот, не важно когда именно, но только 10% спокойно вовремя себе сделали биопаспорта а 90% до сих пор за них в очередях воюют и по пол года ждут.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:22

  Alex6 написав:
  alkasander написав:
  Faceless написав:Зображення


вот же ж эксперты


C этим метро ситуация аналогичная как с безвизом.
Все к тому шло, было ясно что вот вот, не важно когда именно, но только 10% спокойно вовремя себе сделали биопаспорта а 90% до сих пор за них в очередях воюют и по пол года ждут.

а что ясно то?
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Метры на Веник не будет, ибо за год построить не успеют а после выборов нафиг строить и не нужно. Лет через пять будет.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:21

А как это мы такое пропустили? Еще июньское между прочим: viewtopic.php?p=4103639#p4103639
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:23

  Оранжевый-хит сезона написав:судя по разгону доллара, скоро увидим 29

Вот один из индикаторов, что до 29 не дойдет. Вам хронически не везет в валютных прогнозах. До смешного доходит.

Думаю, что на слив осталось еще две недели, максимум. Будет ли последний загон, или нет, или он сейчас идет, сказать трудно.
Сезонные колебания никто не отменял, поэтому к лету вниз от январских максимумов, но в более дальней перспективе видно, что гривне будет не легко, поэтому лучше иметь гривневые обязательства (недорогие кредиты, рассрочки).
Кстати, ослабление гривны может поддержать строительный рынок, как это было в 14. За стабильные 16-17 годы люди немного набрали жирку в виде долларовых накоплений и рост курса делает метр в новостройке для них более доступным.
Вот, например, 20-ый дом в Эврике. 643/28,4 = 22 650, а если есть скидка постоянного покупателя, то 22 200. Достаточно доступно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:38

  airmax78 написав:А как это мы такое пропустили? Еще июньское между прочим: viewtopic.php?p=4103639#p4103639

Человек пишет умные, логичные и достаточно очевидные вещи.
Vlad442
 
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