Додано: Нед 07 січ, 2018 13:23

Оранжевый-хит сезона написав: судя по разгону доллара, скоро увидим 29 судя по разгону доллара, скоро увидим 29

Вот один из индикаторов, что до 29 не дойдет. Вам хронически не везет в валютных прогнозах. До смешного доходит.Думаю, что на слив осталось еще две недели, максимум. Будет ли последний загон, или нет, или он сейчас идет, сказать трудно.Сезонные колебания никто не отменял, поэтому к лету вниз от январских максимумов, но в более дальней перспективе видно, что гривне будет не легко, поэтому лучше иметь гривневые обязательства (недорогие кредиты, рассрочки).Кстати, ослабление гривны может поддержать строительный рынок, как это было в 14. За стабильные 16-17 годы люди немного набрали жирку в виде долларовых накоплений и рост курса делает метр в новостройке для них более доступным.Вот, например, 20-ый дом в Эврике. 643/28,4 = 22 650, а если есть скидка постоянного покупателя, то 22 200. Достаточно доступно.