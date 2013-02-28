вот же ж эксперты
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:00
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:22
а что ясно то?
Додано: Нед 07 січ, 2018 13:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Метры на Веник не будет, ибо за год построить не успеют а после выборов нафиг строить и не нужно. Лет через пять будет.
Додано: Нед 07 січ, 2018 13:21
А как это мы такое пропустили? Еще июньское между прочим: viewtopic.php?p=4103639#p4103639
Додано: Нед 07 січ, 2018 13:23
Вот один из индикаторов, что до 29 не дойдет. Вам хронически не везет в валютных прогнозах. До смешного доходит.
Думаю, что на слив осталось еще две недели, максимум. Будет ли последний загон, или нет, или он сейчас идет, сказать трудно.
Сезонные колебания никто не отменял, поэтому к лету вниз от январских максимумов, но в более дальней перспективе видно, что гривне будет не легко, поэтому лучше иметь гривневые обязательства (недорогие кредиты, рассрочки).
Кстати, ослабление гривны может поддержать строительный рынок, как это было в 14. За стабильные 16-17 годы люди немного набрали жирку в виде долларовых накоплений и рост курса делает метр в новостройке для них более доступным.
Вот, например, 20-ый дом в Эврике. 643/28,4 = 22 650, а если есть скидка постоянного покупателя, то 22 200. Достаточно доступно.
Додано: Нед 07 січ, 2018 13:38
Человек пишет умные, логичные и достаточно очевидные вещи.
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