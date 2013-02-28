RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5152535455>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 287
Висота стель
2%
7
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
65
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
45
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
60
Якість будівництва
15%
42
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:58

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:а Г9а и бизнес-класс это две разные не пересекающиеся вселенные

Что такое Г9а?

грушевского 9а
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17749
З нами з: 20.04.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:59

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:а Г9а и бизнес-класс это две разные не пересекающиеся вселенные

Что такое Г9а?

Гы. На пересдачу. :mrgreen:
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21804
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 652 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:02

"Більшість трудових мігрантів у Литві - українці. У 2017 році трудові візи були видані 34 500 іноземцям, з них приблизно 20 000 - громадяни України, повідомляє Delfi з посиланням на Департамент міграції.

У 2016 році в Литву на роботу прибули 18 000 осіб, з них приблизно 10 000 - українці.

За словами експертів, у Литві українців приваблюють більш висока зарплата і спрощені умови для працевлаштування. Аналітики кажуть, що трудова імміграція в Литву неминуча через еміграцію громадян Литви та брак кваліфікованих фахівців. Критики при цьому впевнені, що дешева робоча сила з України зупинить зростання зарплат жителів країни.

Найчастіше українці влаштовуються на місця водіїв вантажного транспорту далекого прямування, бетонників, мулярів, фахівців з опоряджувальних робіт, монтажників корпусів кораблів, зварювальників."

http://zrada.today/novini/za-kordonom/k ... dvoyilasya
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18338
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:06

  Прохожий написав:а Г9а и бизнес-класс это две разные не пересекающиеся вселенные

Так так)))
"Бізнес клас лише дорожає" :mrgreen: ))))
У віртуальній реальності))) :mrgreen:

P.S. В 2019-2020 закінчаться запаси доларів "па8".І демографічна криза встане на весь ріст перед короткозорими рожевоокулярниками.

Араби, індуси та негри не поїдуть в Україну працювати на ЗП 250-300 дол/міс.

Що рожевоокулярники тоді заспівають? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18338
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:27

Frant 2019 год, будет самым показательным по демографической яме, у многих семей Киевлян появится по "спадщине" под аренду.
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17749
З нами з: 20.04.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей, на Лаврухина продали большую 1к, с ремонтом, монолит. Дому до 10 лет, 38 000. Продавали с апреля.
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17749
З нами з: 20.04.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:37

  Vlad442 написав:Квартира не угловая, а примыкает к соседнему дому, но это не важно.
Представьте, гостиная-кухня в 40 метров в белом цвете, панорамные окна от пола до потолка и перспектива до горизонта...

Там окна спальни будут показывать не бескрайние просторы а трусы на веревочке в секции №1.
И вид из "гостиная-кухня" тоже ИМХО преувеличен. Там напротив кажется уже понастроенно...
Хотя согласен, что вариант имеет право на жизнь.
Монолит возле метро за такие деньги... Если-бы там еще было что-то кроме "травы у дома"

Смущает только что ваша "форточка" возможностей как-то очень резво дрыгается из стороны в сторону.

О Польше/Кракове: несколько дней назад был в Буковеле - познакомился с парнем -учится в Кракове в техн. универе, его невеста в экономическом.
Говорит учился в КПИ -небо и земля, всем своим советует валить туда. Уже сейчас говорит до 40% студентов из Украины.
У кумы сын учится сейчас в Кракове на 1-м курсе, говорит около трети класса отвалило учиться за кордон.

О разрешенной скорости в нас. пунктах: очень часто езжу по трассе Киев-Харьков , если раньше (до революции) было очень много населенных пунктов на белом фоне и ментов в кустах с радарами то последние несколько лет большинство
знаков поменяли на синий фон -едешь себе 130 и как-бы ничего не нарушаешь...
Был удивлен что к западу от Киева -Житомир-Ровно знаки как были белыми так и остались. Весь поток валит 120-130 и даже не пытается притормаживать. Какая нафиг разница, на сколько превышать на 70 или 80 км/ч ?
В Киеве -тоже самое.

Эту страну не победить. (с)
es77
 
Повідомлень: 627
З нами з: 06.12.13
Подякував: 57 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:39

  Оранжевый-хит сезона написав:Frant 2019 год, будет самым показательным по демографической яме, у многих семей Киевлян появится по "спадщине" под аренду.

Значит увеличится сегментация между чистой квартирой и квартирой из-под бабушки. Вряд ли кто будет вкладываться в ремонт в спадщине для арендаторов.
Vlad442
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Там окна спальни будут показывать не бескрайние просторы а трусы на веревочке в секции №1.
И вид из "гостиная-кухня" тоже ИМХО преувеличен. Там напротив кажется уже понастроенно...

В спальне нужно спать, а не любоваться видами.
Понастроен ипподром.
Дискуссия ни о чем. Думаю, что там уже ничего не осталось. Кто позвонит/поедет во вторник, пусть отпишется.
  es77 написав:Смущает только что ваша "форточка" возможностей как-то очень резво дрыгается из стороны в сторону.

Я уже писал, что эта покупка никак не меняет мое мнение. Считайте, что стало скучно, зашел в казино и поставил на красное. Могу все проиграть, могу и удвоить ставку.
Решение было принято не в последнюю очередь под влиянием стереотипов, культивируемых на форуме. "Хороший дом в хорошем месте" и "хороший вид из окна половина успеха".
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 07 січ, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:47

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Frant 2019 год, будет самым показательным по демографической яме, у многих семей Киевлян появится по "спадщине" под аренду.

Значит увеличится сегментация между чистой квартирой и квартирой из-под бабушки. Вряд ли кто будет вкладываться в ремонт в спадщине для арендаторов.

я уже с нетерпением жду, когда вы будете отписывать про здачу квартиры в аренду в Эврике. У вас там квартира под аренду, у знакомого "морячка" из запорожья, две квартиры там будет под аренду и т.д. и конкурировать вы будете с Трибекиными Крушами. Это будет зачётный батл :)
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17749
З нами з: 20.04.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5152535455>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
45 15543
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2018 18:22
Первый
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 978, 979, 980
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
9797 1798208
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2018 14:05
Vlad442
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31434
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12051)
08.01.2018 00:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.