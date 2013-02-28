грушевского 9а
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 січ, 2018 22:58
Додано: Нед 07 січ, 2018 22:59
Гы. На пересдачу.
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Додано: Нед 07 січ, 2018 23:02
"Більшість трудових мігрантів у Литві - українці. У 2017 році трудові візи були видані 34 500 іноземцям, з них приблизно 20 000 - громадяни України, повідомляє Delfi з посиланням на Департамент міграції.
У 2016 році в Литву на роботу прибули 18 000 осіб, з них приблизно 10 000 - українці.
За словами експертів, у Литві українців приваблюють більш висока зарплата і спрощені умови для працевлаштування. Аналітики кажуть, що трудова імміграція в Литву неминуча через еміграцію громадян Литви та брак кваліфікованих фахівців. Критики при цьому впевнені, що дешева робоча сила з України зупинить зростання зарплат жителів країни.
Найчастіше українці влаштовуються на місця водіїв вантажного транспорту далекого прямування, бетонників, мулярів, фахівців з опоряджувальних робіт, монтажників корпусів кораблів, зварювальників."
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:06
Так так)))
"Бізнес клас лише дорожає" ))))
У віртуальній реальності)))
P.S. В 2019-2020 закінчаться запаси доларів "па8".І демографічна криза встане на весь ріст перед короткозорими рожевоокулярниками.
Араби, індуси та негри не поїдуть в Україну працювати на ЗП 250-300 дол/міс.
Що рожевоокулярники тоді заспівають?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:27
Frant 2019 год, будет самым показательным по демографической яме, у многих семей Киевлян появится по "спадщине" под аренду.
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вести с полей, на Лаврухина продали большую 1к, с ремонтом, монолит. Дому до 10 лет, 38 000. Продавали с апреля.
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:37
Там окна спальни будут показывать не бескрайние просторы а трусы на веревочке в секции №1.
И вид из "гостиная-кухня" тоже ИМХО преувеличен. Там напротив кажется уже понастроенно...
Хотя согласен, что вариант имеет право на жизнь.
Монолит возле метро за такие деньги... Если-бы там еще было что-то кроме "травы у дома"
Смущает только что ваша "форточка" возможностей как-то очень резво дрыгается из стороны в сторону.
О Польше/Кракове: несколько дней назад был в Буковеле - познакомился с парнем -учится в Кракове в техн. универе, его невеста в экономическом.
Говорит учился в КПИ -небо и земля, всем своим советует валить туда. Уже сейчас говорит до 40% студентов из Украины.
У кумы сын учится сейчас в Кракове на 1-м курсе, говорит около трети класса отвалило учиться за кордон.
О разрешенной скорости в нас. пунктах: очень часто езжу по трассе Киев-Харьков , если раньше (до революции) было очень много населенных пунктов на белом фоне и ментов в кустах с радарами то последние несколько лет большинство
знаков поменяли на синий фон -едешь себе 130 и как-бы ничего не нарушаешь...
Был удивлен что к западу от Киева -Житомир-Ровно знаки как были белыми так и остались. Весь поток валит 120-130 и даже не пытается притормаживать. Какая нафиг разница, на сколько превышать на 70 или 80 км/ч ?
В Киеве -тоже самое.
Эту страну не победить. (с)
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:39
Значит увеличится сегментация между чистой квартирой и квартирой из-под бабушки. Вряд ли кто будет вкладываться в ремонт в спадщине для арендаторов.
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В спальне нужно спать, а не любоваться видами.
Понастроен ипподром.
Дискуссия ни о чем. Думаю, что там уже ничего не осталось. Кто позвонит/поедет во вторник, пусть отпишется.
Я уже писал, что эта покупка никак не меняет мое мнение. Считайте, что стало скучно, зашел в казино и поставил на красное. Могу все проиграть, могу и удвоить ставку.
Решение было принято не в последнюю очередь под влиянием стереотипов, культивируемых на форуме. "Хороший дом в хорошем месте" и "хороший вид из окна половина успеха".
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 07 січ, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:47
я уже с нетерпением жду, когда вы будете отписывать про здачу квартиры в аренду в Эврике. У вас там квартира под аренду, у знакомого "морячка" из запорожья, две квартиры там будет под аренду и т.д. и конкурировать вы будете с Трибекиными Крушами. Это будет зачётный батл
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