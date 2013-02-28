Додано: Нед 07 січ, 2018 23:37

Vlad442 написав: Квартира не угловая, а примыкает к соседнему дому, но это не важно.

Представьте, гостиная-кухня в 40 метров в белом цвете, панорамные окна от пола до потолка и перспектива до горизонта... Квартира не угловая, а примыкает к соседнему дому, но это не важно.Представьте, гостиная-кухня в 40 метров в белом цвете, панорамные окна от пола до потолка и перспектива до горизонта...

Там окна спальни будут показывать не бескрайние просторы а трусы на веревочке в секции №1.И вид из "гостиная-кухня" тоже ИМХО преувеличен. Там напротив кажется уже понастроенно...Хотя согласен, что вариант имеет право на жизнь.Монолит возле метро за такие деньги... Если-бы там еще было что-то кроме "травы у дома"Смущает только что ваша "форточка" возможностей как-то очень резво дрыгается из стороны в сторону.О Польше/Кракове: несколько дней назад был в Буковеле - познакомился с парнем -учится в Кракове в техн. универе, его невеста в экономическом.Говорит учился в КПИ -небо и земля, всем своим советует валить туда. Уже сейчас говорит до 40% студентов из Украины.У кумы сын учится сейчас в Кракове на 1-м курсе, говорит около трети класса отвалило учиться за кордон.О разрешенной скорости в нас. пунктах: очень часто езжу по трассе Киев-Харьков , если раньше (до революции) было очень много населенных пунктов на белом фоне и ментов в кустах с радарами то последние несколько лет большинствознаков поменяли на синий фон -едешь себе 130 и как-бы ничего не нарушаешь...Был удивлен что к западу от Киева -Житомир-Ровно знаки как были белыми так и остались. Весь поток валит 120-130 и даже не пытается притормаживать. Какая нафиг разница, на сколько превышать на 70 или 80 км/ч ?В Киеве -тоже самое.Эту страну не победить. (с)