Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:В чем преимущество или выгода этой планировки на высоких этажах, как по мне тупо торцевая квартира, больше будет счетчик мотать отопление, единственный плюс отсутствие соседей по горизонту.
Квартира не угловая, а примыкает к соседнему дому, но это не важно. Представьте, гостиная-кухня в 40 метров в белом цвете, панорамные окна от пола до потолка и перспектива до горизонта...
Оранжевый-хит сезона написав:я уже с нетерпением жду, когда вы будете отписывать про здачу квартиры в аренду в Эврике. У вас там квартира под аренду, у знакомого "морячка" из запорожья, две квартиры там будет под аренду и т.д. и конкурировать вы будете с Трибекиными Крушами. Это будет зачётный батл
Отпишусь, куда же я денусь. Только что изменится? Представьте, что я написал - в ремонт и мебель 65 метровой двушки с хорошей планировкой с базовым ремонтом от Аркады я вложил 4, сдал за 11500 за неделю. Как люди отреагируют? Трибека, например, отписался, но люди из зависти даже не поздравили и не порадовались.
remark написав:В чем преимущество или выгода этой планировки на высоких этажах, как по мне тупо торцевая квартира, больше будет счетчик мотать отопление, единственный плюс отсутствие соседей по горизонту.
Квартира не угловая, а примыкает к соседнему дому, но это не важно. Представьте, гостиная-кухня в 40 метров в белом цвете, панорамные окна от пола до потолка и перспектива до горизонта...
Ниче се Влад как заговорил...
реальность быстро его приземлит, летом будет писать по другому
Оранжевый-хит сезона написав:я уже с нетерпением жду, когда вы будете отписывать про здачу квартиры в аренду в Эврике. У вас там квартира под аренду, у знакомого "морячка" из запорожья, две квартиры там будет под аренду и т.д. и конкурировать вы будете с Трибекиными Крушами. Это будет зачётный батл
Отпишусь, куда же я денусь. Только что изменится? Представьте, что я написал - в ремонт и мебель 65 метровой двушки с хорошей планировкой с базовым ремонтом от Аркады я вложил 4, сдал за 11500 за неделю. Как люди отреагируют? Трибека, например, отписался, но люди из зависти даже не поздравили и не порадовались.
А вы не заметили что Трибека после победной реляции приписал что не верит в скорую сдачу квартир летом. Написал что в сентябре сдаст не раньше.
Оранжевый-хит сезона написав:я уже с нетерпением жду, когда вы будете отписывать про здачу квартиры в аренду в Эврике. У вас там квартира под аренду, у знакомого "морячка" из запорожья, две квартиры там будет под аренду и т.д. и конкурировать вы будете с Трибекиными Крушами. Это будет зачётный батл
Отпишусь, куда же я денусь. Только что изменится? Представьте, что я написал - в ремонт и мебель 65 метровой двушки с хорошей планировкой с базовым ремонтом от Аркады я вложил 4, сдал за 11500 за неделю. Как люди отреагируют? Трибека, например, отписался, но люди из зависти даже не поздравили и не порадовались.
[quote="4259694:Vlad442"] Отпишитесь для матчасти, какие этажи остались.[/quote Ок. Ваша насколько я понимаю единственная дешевая (на 1к зелени дешевле остальных) 2-к на 18-м этаже ? С учетом скидки получилось около 41к ? Я правильно понимаю ?
Все таки интересно,что будет с ценами на аренду когда вся понастроенная Эврика сдастся. А там-же еще в планах 4 дома вдоль проспекта +два недостроенных дома с середины 2000-х которые рано или поздно достроят и сдадут... В итоге эдак на пару тыс. квартир в придачу к уже построенным панелькам...