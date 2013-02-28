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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52535455>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 287
Висота стель
2%
7
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
65
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
45
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
60
Якість будівництва
15%
42
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:50

  Vlad442 написав:
  remark написав:В чем преимущество или выгода этой планировки на высоких этажах, как по мне тупо торцевая квартира, больше будет счетчик мотать отопление, единственный плюс отсутствие соседей по горизонту.

Квартира не угловая, а примыкает к соседнему дому, но это не важно.
Представьте, гостиная-кухня в 40 метров в белом цвете, панорамные окна от пола до потолка и перспектива до горизонта...

Ниче се Влад как заговорил... :shock:
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:я уже с нетерпением жду, когда вы будете отписывать про здачу квартиры в аренду в Эврике. У вас там квартира под аренду, у знакомого "морячка" из запорожья, две квартиры там будет под аренду и т.д. и конкурировать вы будете с Трибекиными Крушами. Это будет зачётный батл

Отпишусь, куда же я денусь. Только что изменится? Представьте, что я написал - в ремонт и мебель 65 метровой двушки с хорошей планировкой с базовым ремонтом от Аркады я вложил 4, сдал за 11500 за неделю. Как люди отреагируют?
Трибека, например, отписался, но люди из зависти даже не поздравили и не порадовались.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:53

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  remark написав:В чем преимущество или выгода этой планировки на высоких этажах, как по мне тупо торцевая квартира, больше будет счетчик мотать отопление, единственный плюс отсутствие соседей по горизонту.

Квартира не угловая, а примыкает к соседнему дому, но это не важно.
Представьте, гостиная-кухня в 40 метров в белом цвете, панорамные окна от пола до потолка и перспектива до горизонта...

Ниче се Влад как заговорил... :shock:

реальность быстро его приземлит, летом будет писать по другому
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:56

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:я уже с нетерпением жду, когда вы будете отписывать про здачу квартиры в аренду в Эврике. У вас там квартира под аренду, у знакомого "морячка" из запорожья, две квартиры там будет под аренду и т.д. и конкурировать вы будете с Трибекиными Крушами. Это будет зачётный батл

Отпишусь, куда же я денусь. Только что изменится? Представьте, что я написал - в ремонт и мебель 65 метровой двушки с хорошей планировкой с базовым ремонтом от Аркады я вложил 4, сдал за 11500 за неделю. Как люди отреагируют?
Трибека, например, отписался, но люди из зависти даже не поздравили и не порадовались.

А вы не заметили что Трибека после победной реляции приписал что не верит в скорую сдачу квартир летом. Написал что в сентябре сдаст не раньше.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Летом сдастся Акцент+Эврика, более 1000 квартир. Под аренду уйдёт минимум 300.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:59

  Vlad442 написав:Понастроен ипподром.

Не совсем. Часть горизонта будут прикрывать шестнадцатиэтажки по дороге к церкви.
https://www.google.com.ua/maps/@50.3789074,30.4650688,3a,53.8y,318.14h,106.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1shuiGidZmPTX6bTAKvJpmSQ!2e0!7i13312!8i6656

Хотя согласен, что по сравнению с ФК2 это просто фантастический парадиз ибо на серебрянной миле в то пространство втулили-бы домов на пару райцентров и эйфелеву башню по центру.

  Vlad442 написав:Дискуссия ни о чем. Думаю, что там уже ничего не осталось. Кто позвонит/поедет во вторник, пусть отпишется.

Немного заинтересовался. Позвоню.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Летом сдастся Акцент+Эврика, более 1000 квартир. Под аренду уйдёт минимум 300.

Думаете будут стоять пустые? Или дороже 5000 не сдадутся?
  Оранжевый-хит сезона написав:А вы не заметили что Трибека после победной реляции приписал что не верит в скорую сдачу квартир летом. Написал что в сентябре сдаст не раньше.

Не заметил. Что это значит? Что он выдумал, а потом в этом признался?
  es77 написав:Позвоню.

Отпишитесь для матчасти, какие этажи остались.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:08

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:я уже с нетерпением жду, когда вы будете отписывать про здачу квартиры в аренду в Эврике. У вас там квартира под аренду, у знакомого "морячка" из запорожья, две квартиры там будет под аренду и т.д. и конкурировать вы будете с Трибекиными Крушами. Это будет зачётный батл

Отпишусь, куда же я денусь. Только что изменится? Представьте, что я написал - в ремонт и мебель 65 метровой двушки с хорошей планировкой с базовым ремонтом от Аркады я вложил 4, сдал за 11500 за неделю. Как люди отреагируют?
Трибека, например, отписался, но люди из зависти даже не поздравили и не порадовались.


честно ? - не верю .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:19

  Оранжевый-хит сезона написав:Вести с полей, на Лаврухина продали большую 1к, с ремонтом, монолит. Дому до 10 лет, 38 000. Продавали с апреля.



т.е. эконом новострой в ж*** мира дороже на 20-30% за квадрат того что заряжает Аркада в 5-ми минутах от метро ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:23

[quote="4259694:Vlad442"]
Отпишитесь для матчасти, какие этажи остались.[/quote
Ок.
Ваша насколько я понимаю единственная дешевая (на 1к зелени дешевле остальных)
2-к на 18-м этаже ?
С учетом скидки получилось около 41к ?
Я правильно понимаю ?

Все таки интересно,что будет с ценами на аренду когда вся понастроенная Эврика сдастся.
А там-же еще в планах 4 дома вдоль проспекта +два недостроенных дома с середины 2000-х которые рано или поздно достроят и сдадут...
В итоге эдак на пару тыс. квартир в придачу к уже построенным панелькам...
es77
 
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