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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52535455

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 287
Висота стель
2%
7
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
65
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
45
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
60
Якість будівництва
15%
42
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:30

  Оранжевый-хит сезона написав:Летом сдастся Акцент+Эврика, более 1000 квартир. Под аренду уйдёт минимум 300.


А сколько из этих квартир с оптимальной планировкой, правильным ремонтом и приятным видом из окна ? Максимум 15-20.

Грядет сегментация даже пределах одного подъезда. Да, все 300 не будут там иметь 10% годовых в валюте, но если значть что как и на кого ориетироваться то вполне реально.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Все таки интересно,что будет с ценами на аренду когда вся понастроенная Эврика сдастся.


В этом новом доме есть (пока что есть) квартиры с уникальным видом на лошадок. Это практически эксклюзив уровня Киева !
Alex6
 
Повідомлень: 251
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:59

  hume написав:
  Первый написав:А че делать в Кракове после того как мамка с папкой оплатили учебу?

А вот никто ответить не может на этот вопрос. Дупамоем с польским образованием, возможно, предположу, можно открыть самому что-то, аналог нашего фопа.

Спрашивал у хомякоида, но тот отморозился. На завод идти работать надо, но нах тогда тратить время на какое то там образование.


увы)))

нерезиденты евросоюза, к которым относятся украинцы\белорусы\россияне не могут открыть в польше аналог нашего фопа. для того чтобы стать частным предпринимателем в польше вы должны быть поляком :) , или иметь сталый побут. вы можете открыть юрлицо (спулку) аналог нашего ООО, но это совсем другое налогообложение и расходы.

пс. про ненужность польского языка в польше поржал. это вам все кажется пока вы видите туристов говорящих на вашем языке что там польский нафиг не нужен. но как только вам понадобится заговорить о чем то то вы моментально прозреете, и банальная поездка в автосервис может вас очень быстро привести в чувство :lol: . будете говорить сервис мену на все его вопросы -бардзо гарный самоход :mrgreen:
а про поход в банк или в налоговую вообще промолчу, очень хотел бы там лицезреть Уню которому достаточно знать украинский, как он будет там общаться :lol:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
Жека79
 
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