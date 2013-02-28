hume написав: Первый написав:
А че делать в Кракове после того как мамка с папкой оплатили учебу?
А вот никто ответить не может на этот вопрос. Дупамоем с польским образованием, возможно, предположу, можно открыть самому что-то, аналог нашего фопа.
Спрашивал у хомякоида, но тот отморозился. На завод идти работать надо, но нах тогда тратить время на какое то там образование.
увы)))
нерезиденты евросоюза, к которым относятся украинцы\белорусы\россияне не могут открыть в польше аналог нашего фопа. для того чтобы стать частным предпринимателем в польше вы должны быть поляком
, или иметь сталый побут. вы можете открыть юрлицо (спулку) аналог нашего ООО, но это совсем другое налогообложение и расходы.
пс. про ненужность польского языка в польше поржал. это вам все кажется пока вы видите туристов говорящих на вашем языке что там польский нафиг не нужен. но как только вам понадобится заговорить о чем то то вы моментально прозреете, и банальная поездка в автосервис может вас очень быстро привести в чувство
. будете говорить сервис мену на все его вопросы -бардзо гарный самоход
а про поход в банк или в налоговую вообще промолчу, очень хотел бы там лицезреть Уню которому достаточно знать украинский, как он будет там общаться
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