Додано: Пон 08 січ, 2018 00:59

hume написав: Первый написав: А че делать в Кракове после того как мамка с папкой оплатили учебу? А че делать в Кракове после того как мамка с папкой оплатили учебу?

А вот никто ответить не может на этот вопрос. Дупамоем с польским образованием, возможно, предположу, можно открыть самому что-то, аналог нашего фопа.



Спрашивал у хомякоида, но тот отморозился. На завод идти работать надо, но нах тогда тратить время на какое то там образование. А вот никто ответить не может на этот вопрос. Дупамоем с польским образованием, возможно, предположу,Спрашивал у хомякоида, но тот отморозился. На завод идти работать надо, но нах тогда тратить время на какое то там образование.

увы)))нерезиденты евросоюза, к которым относятся украинцы\белорусы\россияне не могут открыть в польше аналог нашего фопа. для того чтобы стать частным предпринимателем в польше вы должны быть поляком, или иметь сталый побут. вы можете открыть юрлицо (спулку) аналог нашего ООО, но это совсем другое налогообложение и расходы.пс. про ненужность польского языка в польше поржал. это вам все кажется пока вы видите туристов говорящих на вашем языке что там польский нафиг не нужен. но как только вам понадобится заговорить о чем то то вы моментально прозреете, и банальная поездка в автосервис может вас очень быстро привести в чувство. будете говорить сервис мену на все его вопросы -бардзо гарный самохода про поход в банк или в налоговую вообще промолчу, очень хотел бы там лицезреть Уню которому достаточно знать украинский, как он будет там общаться