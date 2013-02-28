Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:А че делать в Кракове после того как мамка с папкой оплатили учебу?
А вот никто ответить не может на этот вопрос. Дупамоем с польским образованием, возможно, предположу, можно открыть самому что-то, аналог нашего фопа.
Спрашивал у хомякоида, но тот отморозился. На завод идти работать надо, но нах тогда тратить время на какое то там образование.
Тут вже кому намскільки голови вистачає... Серед моїх знайомих, хто виїхав це 5чол)всі працюють в *бюро*. Так, лише один дійшов до керівної посади середнього рівня,з цим там тяжко... решта як кажуть офісний планктон. Найнижча з/пл стартує з 3500злотих нетто, що є приблизно 28500гривень.
Первый написав:А че делать в Кракове после того как мамка с папкой оплатили учебу?
А вот никто ответить не может на этот вопрос. Дупамоем с польским образованием, возможно, предположу, можно открыть самому что-то, аналог нашего фопа.
Спрашивал у хомякоида, но тот отморозился. На завод идти работать надо, но нах тогда тратить время на какое то там образование.
Тут вже кому намскільки голови вистачає... Серед моїх знайомих, хто виїхав це 5чол)всі працюють в *бюро*. Так, лише один дійшов до керівної посади середнього рівня,з цим там тяжко... решта як кажуть офісний планктон. Найнижча з/пл стартує з 3500злотих нетто, що є приблизно 28500гривень.
Ага ! я буду получать 3 500 злотих и покупать украинские продукты , за гривни ?
Доброе утро, господа финансисты. Хочу сказать несколько слов, о так называемой покупке в доме №2 ЖК Эврика 1к с целью инвестиции, которую типа сделал оператор учётки влад. Обращаю ваше внимание, что заяевлемая влад покупка с точки зрения финансов - это чистейшее балабольство. Не названы метраж квартиры и её цена в долларах. Без цены и метража 1к ни через полгода, ни через год, ни через 3 года никто из финансистов не сможет определить в цифрах удачной оказалась инвестиция или нет. А слушать пустозвонное - мАя инвестиция выросла в цене - это удел лохов, коим вешают лапшу захонщики оленей застройщика в оп и на профильных форумах интернета. Реальные финансисты предпочитают цифры , а не голословные словеса загонщиков оленей. Ну вот к примеру типа такая инфа - куплен 1к "воздух" 42.2 м2 во втором доме за 26,36 куе Инфа с цифрами вносится в матчасть финансового форума и ведётся наблюдение насколько удачной (или неудачной) оказалась инвестиция.
zahar_ написав:Ну вот к примеру типа такая инфа - куплен 1к "воздух" 42.2 м2 во втором доме за 26,36 ку
Думаю не эта, но примерно тоже самое, только с видом на лошалок на ипподроме. Бюджет 27k $, первый взнос 30%, через 3 года с учетом ремонта и техники станет 40к$, плановая аренда 400$, 350$ непробиваемый минимум. Итого 100-120 аренд, шо говорится надо брать !
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 січ, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:А че делать в Кракове после того как мамка с папкой оплатили учебу?
А вот никто ответить не может на этот вопрос. Дупамоем с польским образованием, возможно, предположу, можно открыть самому что-то, аналог нашего фопа.
Спрашивал у хомякоида, но тот отморозился. На завод идти работать надо, но нах тогда тратить время на какое то там образование.
Тут вже кому намскільки голови вистачає... Серед моїх знайомих, хто виїхав це 5чол)всі працюють в *бюро*. Так, лише один дійшов до керівної посади середнього рівня,з цим там тяжко... решта як кажуть офісний планктон. Найнижча з/пл стартує з 3500злотих нетто, що є приблизно 28500гривень.
3500 нетто это очень жирная зп как для офисного планктона. Я не знаю где работают ваши знакомые, но обычный офисный работник ( а бюро-- это офис) в Польше получает 1800-2200 злотых, но никак не 3500. А вообще для понимания ситуации 90 процентов украинцев уезжают туда работать на 8-11 злотых в час. Брутто, с которых ещё будет вычтен налог. 8-9 часовой рабочий день, 22-25 рабочих дней в месяц. Математика очень простая.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
zahar_ написав:Ну вот к примеру типа такая инфа - куплен 1к "воздух" 42.2 м2 во втором доме за 26,36 ку
Думаю не эта, но примерно тоже самое, только с видом на лошалок на ипподроме. Бюджет 27k $, первый взнос 30%, через 3 года с учетом ремонта и техники станет 40к$, плановая аренда 400$, 350$ непробиваемый минимум. Итого 100-120 аренд, шо говорится надо брать !
Я уже запутался. То окно возможностей закрылось в 2015. То оно опять открылось в 18ом. Там даже котлована нет, сдача в апреле 20ого. А зная аркаду, то в конце 2020. Как быстро всё на форуме меняется.
26 департаментов КГГА могут освободить порядка 160 тыс. кв. м помещений, переехав из разных мест Киева в единое здание на углу Воздухофлотского проспекта и проспекта Победы.
Об этом сообщил генеральный директор Киевского инвестиционного агенства Олег Мистюк, передает СтройОбзор со ссылкой на “Интерфакс-Украина".
“В прошлом месяце на голосование Киевсовета планировалось вынести одобрение проекта "Єдиної будівлі": сделки по приобретению здания бизнес-центра "Виктори Тауэрс" на Воздухофлотском проспекте (27 этажей, две башни). Сейчас владельцем является выходец из "КДД Групп", проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком. Переезд в это здание позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием коммунальных помещений в офисы, в том числе для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса”, - сказал Олег Мистюк. Гендиректор КИА уточняет, что они уже вышли на финальную точку в переговорах с собственником и банком по коммерческим условиям относительно финансирования достройки здания. Теперь нужно решение Киевсовета, после которого контракт на 370 млн. долл. может быть подписан.
Вишенка на торте: Застройщик: КАН Девелопмент
Зачем КАНу снижать цены на жилое, если он и здесь зарабатывает
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
zahar_ написав:Ну вот к примеру типа такая инфа - куплен 1к "воздух" 42.2 м2 во втором доме за 26,36 ку
Думаю не эта, но примерно тоже самое, только с видом на лошалок на ипподроме. Бюджет 27k $, первый взнос 30%, через 3 года с учетом ремонта и техники станет 40к$, плановая аренда 400$, 350$ непробиваемый минимум. Итого 100-120 аренд, шо говорится надо брать !
Для финансистов форума важно то, что вы не отметили - метраж квартиры по какому можно будет определить тип 1к чтобы в будущем говорить об аналоге такого объекта.
Какой метраж и тип 1к у вас нынче "закуплен" за 27 куе в доме №2? И потом квартирантов туда только можно будет запустить с апреля-мая 2021. И деньги за аренду начнут капать через 33 месяца. Из за такого простоя говорить на ФИНАНСОВОМ форуме о окупаемости объекта за арендную плату 100-120 аренд - ВРАНЬЁ. Тщательнее вам надо с расчётами, тщательнее.