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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 294
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
67
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
46
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
62
Якість будівництва
15%
43
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:31

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вести с полей, на Лаврухина продали большую 1к, с ремонтом, монолит. Дому до 10 лет, 38 000. Продавали с апреля.



т.е. эконом новострой в ж*** мира дороже на 20-30% за квадрат того что заряжает Аркада в 5-ми минутах от метро ?

50 метров за 38 000 с ремонтом в монолите?

Гы. С вертикальной разводкой отопления?
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zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:35


Будет дешеветь в долларах уровень реальных цен на КРЖН.
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zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Я уже запутался. То окно возможностей закрылось в 2015. То оно опять открылось в 18ом. Там даже котлована нет, сдача в апреле 20ого. А зная аркаду, то в конце 2020. Как быстро всё на форуме меняется.

Риски нарастают. Темп строек замедляется. Рекомендовать вкладываться в траву над котлованом человеку для себя, что значит на последние деньги, я не буду. Буду, даже, его отговаривать.
У инвестора всегда есть выбор. От депозитов, до биткойнов. От покупки готового под аренду, до покупки травы.
Vlad442
 
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