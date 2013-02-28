Оранжевый-хит сезона написав:
50 метров за 38 000 с ремонтом в монолите?
Гы. С вертикальной разводкой отопления?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:31
Гы. С вертикальной разводкой отопления?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:35
Будет дешеветь в долларах уровень реальных цен на КРЖН.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Риски нарастают. Темп строек замедляется. Рекомендовать вкладываться в траву над котлованом человеку для себя, что значит на последние деньги, я не буду. Буду, даже, его отговаривать.
У инвестора всегда есть выбор. От депозитов, до биткойнов. От покупки готового под аренду, до покупки травы.
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