RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5657585960>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 294
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
67
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
46
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
62
Якість будівництва
15%
43
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 20:33

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Перемога: https://tsn.ua/groshi/ukrayina-stala-li ... m=lastnews
Неужели это Тиса так раскрутилась?

Вы не катаетесь на лыжах?
У Фишера в Мукачево крупнейший в Европе завод.
http://www.fischersports.com.ua/company ... e/2/obj/6/

Перепрошую пана - а він в курсі, які ЗП у пересічних робітників того лижного заводу?
Середні по Україні чи ще менші? :mrgreen:

В 2010 році шліфувальник ТОВ "ФІШЕР-МУКАЧЕВО" мав ЗП аж 1200 грн/міс (150 дол/міс по тим часам).
http://www.dcz.gov.ua/zak/control/uk/pu ... t_id=10447
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18338
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 20:39

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Чи знаєте ви, що в Україні 60% депозитів вкладники тримають саме у державних банках? І отримують прибуткові та захищені доходи.
наразі настав час поглянути на вибір іноземців, які довіряють гривні, та відповісти для себе на запитання, який інструмент обрати для розширення свого інвестиційного горизонту і не втрачати кошти на низьких відсоткових ставках. Источник: https://biz.censor.net.ua/m3042313


кто-то подобные дифирамбы недвиге читал в первые дни 2018-го?

настораживает, я думал с завтрашнего дня начинать менять доллар потихоньку

Упс.
Унуноктий уже при деньгах? Давеча извещал форум что у него денег нет?[/quote]
ну так чтоб на квартиру таки нет... а немножко есть...

Депозит для щедрих серцем!
Примножуй свої заощадження та підтримай дітей з сиротинців!
Щоб дізнатися більше - заповніть форму і ми звяжемося з Вами!
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17759
З нами з: 20.04.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 20:40

  zahar_ написав:https://lb.ua/economics/2017/12/28/386032_tseni_dostupnie_vibor_shirokiy.html
Порог входа на первичный рынок жилой недвижимости ощутимо снизился с 350 тыс. грн до 216 тыс. грн

Дешевеет, однако.

Чи правильно я зрозумів цю статейку, що забудовники будуть банкротувати, або розтягувати будівництво, але ще дешевше продавати не будуть?
"всраймося, але дешевше не продаймося!" :mrgreen:
Позитивчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 26.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 20:58

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Перемога: https://tsn.ua/groshi/ukrayina-stala-li ... m=lastnews
Неужели это Тиса так раскрутилась?

Вы не катаетесь на лыжах?
У Фишера в Мукачево крупнейший в Европе завод.
http://www.fischersports.com.ua/company ... e/2/obj/6/

Перепрошую пана - а він в курсі, які ЗП у пересічних робітників того лижного заводу?
Середні по Україні чи ще менші? :mrgreen:

В 2010 році шліфувальник ТОВ "ФІШЕР-МУКАЧЕВО" мав ЗП аж 1200 грн/міс (150 дол/міс по тим часам).
http://www.dcz.gov.ua/zak/control/uk/pu ... t_id=10447

То что обязаны светить в центры занятости и то что на самом деле - две, возможно не очень, но большие разницы.
slonslon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 737
З нами з: 19.02.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 21:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Районы Киева, где проживает больше всего субсидиантов

По состоянию на ноябрь 2017 года, наибольшее количество домохозяйств, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг зафиксировано в Днепровском и Деснянском районах Киева: 13,8% и 13,7% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.

“Среди районов Киева наибольшее количество домохозяйств, получающих субсидии, находится в Днепровском и Деснянском районах (13,8% и 13,7% соответственно), а наименьшее — в Печерском районе (3,2%)”, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в целом в ноябре 2017 года в столице субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 271,6 тыс. домохозяйств, что на 14,7% больше, чем в ноябре 2016 года.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2017 года составил 399,2 грн. Наибольший размер субсидии зафиксирован в Святошинском районе (772,9 грн).

В течение 11 месяцев прошлого года субсидии для оплаты ЖКУ были назначены для 382,1 тыс. домохозяйств (98,9% из числа обратившихся).

Общая сумма субсидий на оплату ЖКУ, предназначенных столичным домохозяйствам, в январе — ноябре 2017 года составила 197 млн ​​628,7 тыс. грн, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом

http://vseprokiev.com.ua/rajony-kieva-g ... sidiantov/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 05.06.16
Подякував: 147 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:27

  hume написав:Я уже запутался. То окно возможностей закрылось в 2015. То оно опять открылось в 18ом. Там даже котлована нет, сдача в апреле 20ого. А зная аркаду, то в конце 2020. Как быстро всё на форуме меняется.


В 2015 - 2016 было окно возможности для всех, беги хватай все подряд - будешь в плюсах, если повезет то за 2 года 2X от вложенного капитала.

В 2018 окна уже нету, но время от времени появляются редкие форточки, 5-10 годных квартир на дом. Для Киева это слезы.
Alex6
 
Повідомлень: 259
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:30

  Frant написав:Любителям дорожаю: http://uainfo.org/blognews/1515325886-o ... rd-po.html



Кабмин Гройсмана поставил рекорд по растрате казны.

Хм... т.е. еще больше шального баблишка на недвигу ?
Alex6
 
Повідомлень: 259
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:37

  Alex6 написав:
  hume написав:Я уже запутался. То окно возможностей закрылось в 2015. То оно опять открылось в 18ом. Там даже котлована нет, сдача в апреле 20ого. А зная аркаду, то в конце 2020. Как быстро всё на форуме меняется.


В 2015 - 2016 было окно возможности для всех, беги хватай все подряд - будешь в плюсах, если повезет то за 2 года 2X от вложенного капитала.

В 2018 окна уже нету, но время от времени появляются редкие форточки, 5-10 годных квартир на дом. Для Киева это слезы.

Влад, перелогинься.
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17759
З нами з: 20.04.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:42

  zahar_ написав:
  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Ну вот к примеру типа такая инфа - куплен 1к "воздух" 42.2 м2 во втором доме за 26,36 ку


Думаю не эта, но примерно тоже самое, только с видом на лошалок на ипподроме.
Бюджет 27k $, первый взнос 30%, через 3 года с учетом ремонта и техники станет 40к$, плановая аренда 400$, 350$ непробиваемый минимум.
Итого 100-120 аренд, шо говорится надо брать !

Для финансистов форума важно то, что вы не отметили - метраж квартиры по какому можно будет определить тип 1к чтобы в будущем говорить об аналоге такого объекта.

Какой метраж и тип 1к у вас нынче "закуплен" за 27 куе в доме №2?
И потом квартирантов туда только можно будет запустить с апреля-мая 2021. И деньги за аренду начнут капать через 33 месяца. Из за такого простоя говорить на ФИНАНСОВОМ форуме о окупаемости объекта за арендную плату 100-120 аренд - ВРАНЬЁ.
Тщательнее вам надо с расчётами, тщательнее.


Метраж 43 м2. Тип - стандартный европейский ВанБедрум, по нашему 1+, с помощью нехитрой перепланировки (что в панельках не возможно и они уже не конкуренты по комфорту) выделяется отдельная небольшая спальня, гардеробная и остается кухня-студия 20+ м2. Многие риелторы в рекламе такие квартиры часто обзывают тупо как 2К. 3-4 спальных места в 2-х комнатах.

Если счтитать тупо с момента бронирования то срок окупаемости будет все 130-150 аренд, но на превом этапе требуется только 30% от прайса (8К) это составляет 20% всего бюджета инвестиций, основной кусок на ремонт в конце. Поэтому при перерасчете на вложенные средства можно примерно округлить до 120-130.
Ну да, уже не 100, 100 было год назад. Дарожает однако !
Востаннє редагувалось Alex6 в Пон 08 січ, 2018 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Alex6
 
Повідомлень: 259
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:В 2015 - 2016 было окно возможности для всех, беги хватай все подряд - будешь в плюсах, если повезет то за 2 года 2X от вложенного капитала.

Не все было так шикарно. Слежу за Эврикой. Насколько помню в августе 15-ого начали продажи с 22500 за стандартную однушку. Летом 17 за нее просили 37, отдавали 36. Итого за два года примерно в 1,6 раза.
Конечно, если правильно использовать рассрочку и гасить на пиках курса, можно было выжать 2, но это был сценарий не для всех.
Vlad442
 
Повідомлень: 3693
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5657585960>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 978, 979, 980
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
9799 1798979
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 01:37
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
45 15664
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2018 18:22
Первый
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31452
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.