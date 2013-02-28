Додано: Пон 08 січ, 2018 22:42

zahar_ написав: Alex6 написав: zahar_ написав: Ну вот к примеру типа такая инфа - куплен 1к "воздух" 42.2 м2 во втором доме за 26,36 ку Ну вот к примеру типа такая инфа - куплен 1к "воздух" 42.2 м2 во втором доме за 26,36 ку



Думаю не эта, но примерно тоже самое, только с видом на лошалок на ипподроме.

Бюджет 27k $, первый взнос 30%, через 3 года с учетом ремонта и техники станет 40к$, плановая аренда 400$, 350$ непробиваемый минимум.

Итого 100-120 аренд, шо говорится надо брать ! Думаю не эта, но примерно тоже самое, только с видом на лошалок на ипподроме.Бюджет 27k $, первый взнос 30%, через 3 года с учетом ремонта и техники станет 40к$, плановая аренда 400$, 350$ непробиваемый минимум.Итого 100-120 аренд, шо говорится надо брать !

Для финансистов форума важно то, что вы не отметили - метраж квартиры по какому можно будет определить тип 1к чтобы в будущем говорить об аналоге такого объекта.



Какой метраж и тип 1к у вас нынче "закуплен" за 27 куе в доме №2?

И потом квартирантов туда только можно будет запустить с апреля-мая 2021. И деньги за аренду начнут капать через 33 месяца. Из за такого простоя говорить на ФИНАНСОВОМ форуме о окупаемости объекта за арендную плату 100-120 аренд - ВРАНЬЁ.

Тщательнее вам надо с расчётами, тщательнее. Для финансистов форума важно то, что вы не отметили - метраж квартиры по какому можно будет определить тип 1к чтобы в будущем говорить об аналоге такого объекта.Какой метраж и тип 1к у вас нынче "закуплен" за 27 куе в доме №2?И потом квартирантов туда только можно будет запустить с апреля-мая 2021. И деньги за аренду начнут капать через 33 месяца. Из за такого простоя говорить на ФИНАНСОВОМ форуме о окупаемости объекта за арендную плату 100-120 аренд - ВРАНЬЁ.Тщательнее вам надо с расчётами, тщательнее.

Метраж 43 м2. Тип - стандартный европейский ВанБедрум, по нашему 1+, с помощью нехитрой перепланировки (что в панельках не возможно и они уже не конкуренты по комфорту) выделяется отдельная небольшая спальня, гардеробная и остается кухня-студия 20+ м2. Многие риелторы в рекламе такие квартиры часто обзывают тупо как 2К. 3-4 спальных места в 2-х комнатах.Если счтитать тупо с момента бронирования то срок окупаемости будет все 130-150 аренд, но на превом этапе требуется только 30% от прайса (8К) это составляет 20% всего бюджета инвестиций, основной кусок на ремонт в конце. Поэтому при перерасчете на вложенные средства можно примерно округлить до 120-130.Ну да, уже не 100, 100 было год назад. Дарожает однако !