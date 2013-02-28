Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чи знаєте ви, що в Україні 60% депозитів вкладники тримають саме у державних банках? І отримують прибуткові та захищені доходи. наразі настав час поглянути на вибір іноземців, які довіряють гривні, та відповісти для себе на запитання, який інструмент обрати для розширення свого інвестиційного горизонту і не втрачати кошти на низьких відсоткових ставках. Источник: https://biz.censor.net.ua/m3042313
кто-то подобные дифирамбы недвиге читал в первые дни 2018-го?
настораживает, я думал с завтрашнего дня начинать менять доллар потихоньку
Упс. Унуноктий уже при деньгах? Давеча извещал форум что у него денег нет?[/quote] ну так чтоб на квартиру таки нет... а немножко есть...
Депозит для щедрих серцем! Примножуй свої заощадження та підтримай дітей з сиротинців! Щоб дізнатися більше - заповніть форму і ми звяжемося з Вами!
Районы Киева, где проживает больше всего субсидиантов
По состоянию на ноябрь 2017 года, наибольшее количество домохозяйств, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг зафиксировано в Днепровском и Деснянском районах Киева: 13,8% и 13,7% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.
“Среди районов Киева наибольшее количество домохозяйств, получающих субсидии, находится в Днепровском и Деснянском районах (13,8% и 13,7% соответственно), а наименьшее — в Печерском районе (3,2%)”, — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что в целом в ноябре 2017 года в столице субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 271,6 тыс. домохозяйств, что на 14,7% больше, чем в ноябре 2016 года.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2017 года составил 399,2 грн. Наибольший размер субсидии зафиксирован в Святошинском районе (772,9 грн).
В течение 11 месяцев прошлого года субсидии для оплаты ЖКУ были назначены для 382,1 тыс. домохозяйств (98,9% из числа обратившихся).
Общая сумма субсидий на оплату ЖКУ, предназначенных столичным домохозяйствам, в январе — ноябре 2017 года составила 197 млн 628,7 тыс. грн, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом
hume написав:Я уже запутался. То окно возможностей закрылось в 2015. То оно опять открылось в 18ом. Там даже котлована нет, сдача в апреле 20ого. А зная аркаду, то в конце 2020. Как быстро всё на форуме меняется.
В 2015 - 2016 было окно возможности для всех, беги хватай все подряд - будешь в плюсах, если повезет то за 2 года 2X от вложенного капитала.
В 2018 окна уже нету, но время от времени появляются редкие форточки, 5-10 годных квартир на дом. Для Киева это слезы.
hume написав:Я уже запутался. То окно возможностей закрылось в 2015. То оно опять открылось в 18ом. Там даже котлована нет, сдача в апреле 20ого. А зная аркаду, то в конце 2020. Как быстро всё на форуме меняется.
В 2015 - 2016 было окно возможности для всех, беги хватай все подряд - будешь в плюсах, если повезет то за 2 года 2X от вложенного капитала.
В 2018 окна уже нету, но время от времени появляются редкие форточки, 5-10 годных квартир на дом. Для Киева это слезы.
zahar_ написав:Ну вот к примеру типа такая инфа - куплен 1к "воздух" 42.2 м2 во втором доме за 26,36 ку
Думаю не эта, но примерно тоже самое, только с видом на лошалок на ипподроме. Бюджет 27k $, первый взнос 30%, через 3 года с учетом ремонта и техники станет 40к$, плановая аренда 400$, 350$ непробиваемый минимум. Итого 100-120 аренд, шо говорится надо брать !
Для финансистов форума важно то, что вы не отметили - метраж квартиры по какому можно будет определить тип 1к чтобы в будущем говорить об аналоге такого объекта.
Какой метраж и тип 1к у вас нынче "закуплен" за 27 куе в доме №2? И потом квартирантов туда только можно будет запустить с апреля-мая 2021. И деньги за аренду начнут капать через 33 месяца. Из за такого простоя говорить на ФИНАНСОВОМ форуме о окупаемости объекта за арендную плату 100-120 аренд - ВРАНЬЁ. Тщательнее вам надо с расчётами, тщательнее.
Метраж 43 м2. Тип - стандартный европейский ВанБедрум, по нашему 1+, с помощью нехитрой перепланировки (что в панельках не возможно и они уже не конкуренты по комфорту) выделяется отдельная небольшая спальня, гардеробная и остается кухня-студия 20+ м2. Многие риелторы в рекламе такие квартиры часто обзывают тупо как 2К. 3-4 спальных места в 2-х комнатах.
Если счтитать тупо с момента бронирования то срок окупаемости будет все 130-150 аренд, но на превом этапе требуется только 30% от прайса (8К) это составляет 20% всего бюджета инвестиций, основной кусок на ремонт в конце. Поэтому при перерасчете на вложенные средства можно примерно округлить до 120-130. Ну да, уже не 100, 100 было год назад. Дарожает однако !
Востаннє редагувалось Alex6 в Пон 08 січ, 2018 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Alex6 написав:В 2015 - 2016 было окно возможности для всех, беги хватай все подряд - будешь в плюсах, если повезет то за 2 года 2X от вложенного капитала.
Не все было так шикарно. Слежу за Эврикой. Насколько помню в августе 15-ого начали продажи с 22500 за стандартную однушку. Летом 17 за нее просили 37, отдавали 36. Итого за два года примерно в 1,6 раза. Конечно, если правильно использовать рассрочку и гасить на пиках курса, можно было выжать 2, но это был сценарий не для всех.