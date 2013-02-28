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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57585960>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 294
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
67
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
46
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
62
Якість будівництва
15%
43
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:53

  Vlad442 написав:
  Alex6 написав:В 2015 - 2016 было окно возможности для всех, беги хватай все подряд - будешь в плюсах, если повезет то за 2 года 2X от вложенного капитала.

Не все было так шикарно. Слежу за Эврикой. Насколько помню в августе 15-ого начали продажи с 22500 за стандартную однушку. Летом 17 за нее просили 37, отдавали 36. Итого за два года примерно в 1,6 раза.
Конечно, если правильно использовать рассрочку и гасить на пиках курса, можно было выжать 2, но это был сценарий не для всех.


Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы.
А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:57

  Alex6 написав:
Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы.
А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.

А сколько в ЖК нью йорк на начальном этапе за метр ликвидного просили?

Сегодня проезжал НЙ. Збсь получилось, понравилось. Людям в жёлтой свечке не позавидуешь...)
Востаннє редагувалось hume в Пон 08 січ, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О Боги! Влад начал "топить" за Эврику с двух ников. Наверное очень сильно "сцыт" за инвестицию.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:03

  hume написав:
  Alex6 написав:
Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы.
А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.

А сколько в ЖК нью йорк на начальном этапе за метр ликвидного просили?

Сегодня проезжал НЙ. Збсь получилось, понравилось. Людям в жёлтой свечке не позавидуешь...)


было одно время порядка 1K $, сейчас овер 2K за ликвид.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:05

  Alex6 написав: Дарожает однако !

Всё думала кто ж рекламу сочиняет, а вот и виновник )))
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stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:06

  Оранжевый-хит сезона написав:О Боги! Влад начал "топить" за Эврику с двух ников. Наверное очень сильно "сцыт" за инвестицию.


Та расслабтесь, я не Влад, и мои основные инвестиции в Варшавский (надеюсь на Витальку и его обещания по поводу метро).
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:08

stm

+
:D
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:22

  Alex6 написав:
  hume написав:
  Alex6 написав:
Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы.
А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.

А сколько в ЖК нью йорк на начальном этапе за метр ликвидного просили?

Сегодня проезжал НЙ. Збсь получилось, понравилось. Людям в жёлтой свечке не позавидуешь...)


было одно время порядка 1K $, сейчас овер 2K за ликвид.

наверное все таки старт был ОТ 1к. И то, что сейчас за 2 к предлагается врядли стоило 1 к.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:26

  Alex6 написав:
  hume написав:
  Alex6 написав:
Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы.
А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.

А сколько в ЖК нью йорк на начальном этапе за метр ликвидного просили?

Сегодня проезжал НЙ. Збсь получилось, понравилось. Людям в жёлтой свечке не позавидуешь...)


было одно время порядка 1K $, сейчас овер 2K за ликвид.

Хрант с Сержиком считают, что покупателей голых стен без придомовой в человейнике за 55килоГРН/мэтр нужно расстреливать сразу в газовой камере! :mrgreen:
А Зашквар_ предоставит сейчас калькуляцию, по которой себестоимость человейника 6-7килоГРН/метр, и это с МОПами в мраморе и сисястыми тёлами по три на подьезд! :mrgreen:
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 08 січ, 2018 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:мои основные инвестиции в Варшавский (надеюсь на Витальку и его обещания по поводу метро).

Вижу многие инвестируют в Варшавский, но не могу понять его преимуществ перед Эврикой, где метро уже есть.
Vlad442
 
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