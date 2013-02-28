Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex6 написав:В 2015 - 2016 было окно возможности для всех, беги хватай все подряд - будешь в плюсах, если повезет то за 2 года 2X от вложенного капитала.
Не все было так шикарно. Слежу за Эврикой. Насколько помню в августе 15-ого начали продажи с 22500 за стандартную однушку. Летом 17 за нее просили 37, отдавали 36. Итого за два года примерно в 1,6 раза. Конечно, если правильно использовать рассрочку и гасить на пиках курса, можно было выжать 2, но это был сценарий не для всех.
Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы. А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.
Alex6 написав: Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы. А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.
А сколько в ЖК нью йорк на начальном этапе за метр ликвидного просили?
Сегодня проезжал НЙ. Збсь получилось, понравилось. Людям в жёлтой свечке не позавидуешь...)
Востаннє редагувалось hume в Пон 08 січ, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Alex6 написав: Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы. А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.
А сколько в ЖК нью йорк на начальном этапе за метр ликвидного просили?
Сегодня проезжал НЙ. Збсь получилось, понравилось. Людям в жёлтой свечке не позавидуешь...)
было одно время порядка 1K $, сейчас овер 2K за ликвид.
Alex6 написав: Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы. А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.
А сколько в ЖК нью йорк на начальном этапе за метр ликвидного просили?
Сегодня проезжал НЙ. Збсь получилось, понравилось. Людям в жёлтой свечке не позавидуешь...)
было одно время порядка 1K $, сейчас овер 2K за ликвид.
наверное все таки старт был ОТ 1к. И то, что сейчас за 2 к предлагается врядли стоило 1 к.
Alex6 написав: Та 2x это не про эврику. Там риски ниже, соответственно и доходы. А вот такие объекты как пресловутая Чикага или тот же НьюЙорк сделали 2x чуть более чем за год, и это еще на этапе стройки.
А сколько в ЖК нью йорк на начальном этапе за метр ликвидного просили?
Сегодня проезжал НЙ. Збсь получилось, понравилось. Людям в жёлтой свечке не позавидуешь...)
было одно время порядка 1K $, сейчас овер 2K за ликвид.
Хрант с Сержиком считают, что покупателей голых стен без придомовой в человейнике за 55килоГРН/мэтр нужно расстреливать сразу в газовой камере! А Зашквар_ предоставит сейчас калькуляцию, по которой себестоимость человейника 6-7килоГРН/метр, и это с МОПами в мраморе и сисястыми тёлами по три на подьезд!
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 08 січ, 2018 23:26, всього редагувалось 1 раз.