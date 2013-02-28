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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:32
Vlad442 написав: Alex6 написав:
мои основные инвестиции в Варшавский (надеюсь на Витальку и его обещания по поводу метро).
Вижу многие инвестируют в Варшавский, но не могу понять его преимуществ перед Эврикой, где метро уже есть.
Место хуже, а сам комплекс в разы лучше. Поедьте посмотрите.
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