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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57585960

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 294
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
6
Зручна локація
23%
67
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
46
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
62
Якість будівництва
15%
43
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:32

  Vlad442 написав:
  Alex6 написав:мои основные инвестиции в Варшавский (надеюсь на Витальку и его обещания по поводу метро).

Вижу многие инвестируют в Варшавский, но не могу понять его преимуществ перед Эврикой, где метро уже есть.

Место хуже, а сам комплекс в разы лучше. Поедьте посмотрите.
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17759
З нами з: 20.04.08
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  #<1 ... 57585960
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