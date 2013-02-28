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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6061626364>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 299
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
7
Зручна локація
23%
68
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
47
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
63
Якість будівництва
15%
44
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:37

  UA написав:
  speedsx написав:
  UA написав:Эту сумму посредственный айтишник может наскирдовать за год.

Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области. Но не хочет.

Это всё лирика...
В реальности, рынок недвижимости движется туда, куда толкают его фундаментальные факторы.

Дешевеет однако.
И более полумилиона крутэлыков из Киева фейслес с зарплатами овер 15 килогривен, почему-то не выгребают навес из десятков тысяч квартир в уже сданных и заселяемых домах.
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zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В реальности, рынок недвижимости движется туда, куда толкают его фундаментальные факторы

а толкают его сюда

в 2018 году цены все-таки подскочат, говорят эксперты. Сгладить углы строители попытаются дополнительными партнерским программами кредитования и рассрочкам. А удорожание квадратного метра будет обусловлено сильными валютными колебаниями, и, соответственно, ростом затрат застройщиков.

«Учитывая высокую конкуренцию на рынке, это будет происходить постепенно и скорее сильнее отразится на качестве строительства и выборе технологий, чем на цене. В среднем по рынку первичного жилья прогноз 2018 года — удорожание в пределах 10-15% в гривневом эквиваленте», — заметила в беседе с UBR.ua глава направления по консалтингу NAI Ukraine Марина Гуревич.

Как рассказали нам сами застройщики, они оперативно берутся переписывать свои ценники при курсовых колебаниях в 1-2 грн. на долларе. После предновогодней девальвации, уже сейчас виден незначительный росте средних цен.

По словам и. о. начальника отдела продаж ЖК Svitlo Park Дениса Павленко, даже если экономическая ситуация в стране будет более-менее стабильной, годовой рост стоимости квадратного метра в отдельных сегментах жилья может составить в районе 5-7%, но это коснется только наиболее востребованных проектов комплексной застройки.

По мнению экспертов, в 2018 году очень реальна активизация лобби лидеров рынка первичной недвижимости по сдерживанию роста объемов строительства, в т.ч. блокирование выхода на рынок новых игроков.

«При этом стоит забыть об иностранных инвестициях и росте индекса инвестиционной привлекательности Украины. С другой стороны, на рост цен могло бы повлиять увеличение числа потенциальных покупателей. Застройщики вынужденно будут сдерживать рост предложения, ведь на доходы граждан они не могут повлиять. Если бы рынку дали свободно развиваться и не ограничивать его, то в 2018 году роста цен не было бы», — отметил в разговоре с UBR.ua гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему рассматривают квартиры в новостроях для вложения свободных средств как альтернативу вкладам в валюту, банковские депозиты, ценные бумаги, драгоценные металл и т.д.

Большинство самых интересных квартир в домах эконом и комфорт класса раскупается еще в самом начале строительства и с введением дома в эксплуатацию невыкупленных квартир не остается. К примеру, 1-2-комнатные недорогие квартиры с отделкой в одном из столичных комплексов раскупили за пару дней после старта продаж, о котором застройщик сообщил за день до этого.

http://hvylya.net/news/digest/kvartirny ... dazhi.html

Кто знает что это за чудный комплекс, в котором всё и так быстро распродано?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:41

  Serg-ik написав:
  UA написав:В реальности, рынок недвижимости движется туда, куда толкают его фундаментальные факторы

а толкают его сюда

в 2018 году цены все-таки подскочат, говорят эксперты. Сгладить углы строители попытаются дополнительными партнерским программами кредитования и рассрочкам. А удорожание квадратного метра будет обусловлено сильными валютными колебаниями, и, соответственно, ростом затрат застройщиков.

«Учитывая высокую конкуренцию на рынке, это будет происходить постепенно и скорее сильнее отразится на качестве строительства и выборе технологий, чем на цене. В среднем по рынку первичного жилья прогноз 2018 года — удорожание в пределах 10-15% в гривневом эквиваленте», — заметила в беседе с UBR.ua глава направления по консалтингу NAI Ukraine Марина Гуревич.

Как рассказали нам сами застройщики, они оперативно берутся переписывать свои ценники при курсовых колебаниях в 1-2 грн. на долларе. После предновогодней девальвации, уже сейчас виден незначительный росте средних цен.

По словам и. о. начальника отдела продаж ЖК Svitlo Park Дениса Павленко, даже если экономическая ситуация в стране будет более-менее стабильной, годовой рост стоимости квадратного метра в отдельных сегментах жилья может составить в районе 5-7%, но это коснется только наиболее востребованных проектов комплексной застройки.

По мнению экспертов, в 2018 году очень реальна активизация лобби лидеров рынка первичной недвижимости по сдерживанию роста объемов строительства, в т.ч. блокирование выхода на рынок новых игроков.

«При этом стоит забыть об иностранных инвестициях и росте индекса инвестиционной привлекательности Украины. С другой стороны, на рост цен могло бы повлиять увеличение числа потенциальных покупателей. Застройщики вынужденно будут сдерживать рост предложения, ведь на доходы граждан они не могут повлиять. Если бы рынку дали свободно развиваться и не ограничивать его, то в 2018 году роста цен не было бы», — отметил в разговоре с UBR.ua гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему рассматривают квартиры в новостроях для вложения свободных средств как альтернативу вкладам в валюту, банковские депозиты, ценные бумаги, драгоценные металл и т.д.

Большинство самых интересных квартир в домах эконом и комфорт класса раскупается еще в самом начале строительства и с введением дома в эксплуатацию невыкупленных квартир не остается. К примеру, 1-2-комнатные недорогие квартиры с отделкой в одном из столичных комплексов раскупили за пару дней после старта продаж, о котором застройщик сообщил за день до этого.

http://hvylya.net/news/digest/kvartirny ... dazhi.html

Кто знает что это за чудный комплекс, в котором всё и так быстро распродано?

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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:с зарплатами овер 15 килогривен, почему-то не выгребают навес из десятков тысяч квартир

Типа ЗП 15 кгрн позволяет что-то выгребать :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:49

  zahar_ написав:И более полумилиона крутэлыков из Киева фейслес с зарплатами овер 15 килогривен, почему-то не выгребают навес из десятков тысяч квартир в уже сданных и заселяемых домах.

Ну, например, потому, что большинству из моих молодых IT-коллег тупо лень скирдовать, делать ремонт, они просто до этого не доросли, либо у них другие приоритеты. Им удобнее снимать за овер 10К в подходящем им месте, и менять жилье при необходимости. Некоторым вообще Киев не нравится, рассматривают работу здесь как временную.
п.с. и речь не о 15К-айтишниках конечно
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:51

  Serg-ik написав:
  UA написав:В реальности, рынок недвижимости движется туда, куда толкают его фундаментальные факторы

а толкают его сюда

в 2018 году цены все-таки подскочат, говорят эксперты. Сгладить углы строители попытаются дополнительными партнерским программами кредитования и рассрочкам. А удорожание квадратного метра будет обусловлено сильными валютными колебаниями, и, соответственно, ростом затрат застройщиков.

«Учитывая высокую конкуренцию на рынке, это будет происходить постепенно и скорее сильнее отразится на качестве строительства и выборе технологий, чем на цене. В среднем по рынку первичного жилья прогноз 2018 года — удорожание в пределах 10-15% в гривневом эквиваленте», — заметила в беседе с UBR.ua глава направления по консалтингу NAI Ukraine Марина Гуревич.

Как рассказали нам сами застройщики, они оперативно берутся переписывать свои ценники при курсовых колебаниях в 1-2 грн. на долларе. После предновогодней девальвации, уже сейчас виден незначительный росте средних цен.

По словам и. о. начальника отдела продаж ЖК Svitlo Park Дениса Павленко, даже если экономическая ситуация в стране будет более-менее стабильной, годовой рост стоимости квадратного метра в отдельных сегментах жилья может составить в районе 5-7%, но это коснется только наиболее востребованных проектов комплексной застройки.

По мнению экспертов, в 2018 году очень реальна активизация лобби лидеров рынка первичной недвижимости по сдерживанию роста объемов строительства, в т.ч. блокирование выхода на рынок новых игроков.

«При этом стоит забыть об иностранных инвестициях и росте индекса инвестиционной привлекательности Украины. С другой стороны, на рост цен могло бы повлиять увеличение числа потенциальных покупателей. Застройщики вынужденно будут сдерживать рост предложения, ведь на доходы граждан они не могут повлиять. Если бы рынку дали свободно развиваться и не ограничивать его, то в 2018 году роста цен не было бы», — отметил в разговоре с UBR.ua гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему рассматривают квартиры в новостроях для вложения свободных средств как альтернативу вкладам в валюту, банковские депозиты, ценные бумаги, драгоценные металл и т.д.

Большинство самых интересных квартир в домах эконом и комфорт класса раскупается еще в самом начале строительства и с введением дома в эксплуатацию невыкупленных квартир не остается. К примеру, 1-2-комнатные недорогие квартиры с отделкой в одном из столичных комплексов раскупили за пару дней после старта продаж, о котором застройщик сообщил за день до этого.

http://hvylya.net/news/digest/kvartirny ... dazhi.html

Кто знает что это за чудный комплекс, в котором всё и так быстро распродано?

Поэтому мы и занимаемся на этом топике финанс. юа просвещением ЦА и социума что застройщики и их посипаки БРЕШУТ что у них всё выгребают
  zahar_ написав:Эксперт Ярослав Цуканов https://lb.ua/economics/2017/10/27/3803 ... _goda.html
Независимый эксперт по рынку недвижимости Ярослав Цуканов называет другие цифры. "Если исходить из инсайдерской информации, то количество выставленных на продажу квартир в 18-20 раз выше, чем покупателей", - говорит Цуканов.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по поводу демографии отдельно взятого города Киева:

По итогам 2017 года услугами метрополитена Киева воспользовались 498,4 млн пассажиров. Это на 2,8% больше, чем годом ранее

https://korrespondent.net/city/kiev/392 ... rov-za-hod

2,8% - это прирост 13,95 млн поездок/год. Разделим на 500 поездок в среднем на пассажира в год (250 рабочих дней в году - утром на работу, вечером с работы) - получится прирост не менее 27900 новых пассажиров.

А сколько за год ввели квартир в эксплуатацию? 20 тыс. Кроме того, не все квартиры заняли (купили или арендуют) понаехи - часть же киевляне себе купили/арендуют под улучшение жилищных условий. Итого дефицит 7900 квартир на рынке, который закрывается стройками в пригороде.

Но пригород - в этом я согласен с К-ц, это опа. Скоро оттуда даже до метро не доберешься, поэтому ждем когда отчаявшиеся от многочасовых пробок жители Соф.Борщаговки, Ирпеня, Бучи - от безысходности ломанутся покупать/снимать квартиры в доступности до метро, взвинчивая цены на КРЖН.

(с) запомните этот твит
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:03

  Faceless написав:
  zahar_ написав:с зарплатами овер 15 килогривен, почему-то не выгребают навес из десятков тысяч квартир

Типа ЗП 15 кгрн позволяет что-то выгребать :mrgreen:

Ну вы же приводили форумы пример типа образцово показательной покупки члена вашего киева - покупки 1к "воздуха" Аркада в 2015.
А более полумилиона членов киева фейслес это же очень и очень.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет!
А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ?
А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе.
Или это закрытый проект для своих ?
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:12

  Tribeca написав:по поводу демографии отдельно взятого города Киева:

По итогам 2017 года услугами метрополитена Киева воспользовались 498,4 млн пассажиров. Это на 2,8% больше, чем годом ранее

https://korrespondent.net/city/kiev/392 ... rov-za-hod

2,8% - это прирост 13,95 млн поездок/год. Разделим на 500 поездок в среднем на пассажира в год (250 рабочих дней в году - утром на работу, вечером с работы) - получится прирост не менее 27900 новых пассажиров.

2017 год - год капитального ремонта основных автомагистралей города.
Многие заядлые автомобилисты были вынуждены спустится в метро.
  Tribeca написав:(с) запомните этот твит

Мы помним все твои шедевры)
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