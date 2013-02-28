в 2018 году цены все-таки подскочат, говорят эксперты. Сгладить углы строители попытаются дополнительными партнерским программами кредитования и рассрочкам. А удорожание квадратного метра будет обусловлено сильными валютными колебаниями, и, соответственно, ростом затрат застройщиков.



«Учитывая высокую конкуренцию на рынке, это будет происходить постепенно и скорее сильнее отразится на качестве строительства и выборе технологий, чем на цене. В среднем по рынку первичного жилья прогноз 2018 года — удорожание в пределах 10-15% в гривневом эквиваленте», — заметила в беседе с UBR.ua глава направления по консалтингу NAI Ukraine Марина Гуревич.



Как рассказали нам сами застройщики, они оперативно берутся переписывать свои ценники при курсовых колебаниях в 1-2 грн. на долларе. После предновогодней девальвации, уже сейчас виден незначительный росте средних цен.



По словам и. о. начальника отдела продаж ЖК Svitlo Park Дениса Павленко, даже если экономическая ситуация в стране будет более-менее стабильной, годовой рост стоимости квадратного метра в отдельных сегментах жилья может составить в районе 5-7%, но это коснется только наиболее востребованных проектов комплексной застройки.



По мнению экспертов, в 2018 году очень реальна активизация лобби лидеров рынка первичной недвижимости по сдерживанию роста объемов строительства, в т.ч. блокирование выхода на рынок новых игроков.



«При этом стоит забыть об иностранных инвестициях и росте индекса инвестиционной привлекательности Украины. С другой стороны, на рост цен могло бы повлиять увеличение числа потенциальных покупателей. Застройщики вынужденно будут сдерживать рост предложения, ведь на доходы граждан они не могут повлиять. Если бы рынку дали свободно развиваться и не ограничивать его, то в 2018 году роста цен не было бы», — отметил в разговоре с UBR.ua гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.



Тем не менее, инвесторы по-прежнему рассматривают квартиры в новостроях для вложения свободных средств как альтернативу вкладам в валюту, банковские депозиты, ценные бумаги, драгоценные металл и т.д.



Большинство самых интересных квартир в домах эконом и комфорт класса раскупается еще в самом начале строительства и с введением дома в эксплуатацию невыкупленных квартир не остается. К примеру, 1-2-комнатные недорогие квартиры с отделкой в одном из столичных комплексов раскупили за пару дней после старта продаж , о котором застройщик сообщил за день до этого.