Додано: Вів 09 січ, 2018 13:52

Serg-ik написав: Amat написав: Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее...

Вот и задумался..

Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием....

Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо.

В общем нужно думать. Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее...Вот и задумался..Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием....Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо.В общем нужно думать.

Эти домики имеют потенциал съехать в овраг? Эти домики имеют потенциал съехать в овраг?

Да, имеют.Но тут нужно смотреть проект и как они строили.Я так понимаю современные технологии позволяют достаточно глубоко закапывать сваи...З.Ы. Если Вы вдруг решили, что я из ОП, то это не так.Мне действительно интересно. Я там живу просто. И хороший новострой в этом районе для меня идеальный вариант.Еще из минусов могу Вам сразу сказать - радиационный фон. Когда Чернобыль бахнул, в обласную больницу был один из основных потоков пострадавших. Автобусы сутками ехали .... Дороги потом еще месяц мыли по три раза в день...Ну и как я уже говорил комплекс в принципе находится на территории больницы. То есть, за её воротами (-:Скорее всего они будут переставлять забор больницы.Я только пока не нашел план этого проекта. Не понятно, те дома которые ближе к Пугачева (и ко входу в больницу) это какие номера ? Первые (а,б,в) или последние (е,г,д), не знаете случайно ?