Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Amat написав:Всем привет! А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ? А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе. Или это закрытый проект для своих ? Спасибо.
Гы. "Турист" амат консультаций захотел. Самостоятельно батенька, пошуршите, самостоятельно. Вам как "туристу" бесплатные консультации не полагаются.
Amat написав:Всем привет! А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ? А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе. Или это закрытый проект для своих ? Спасибо.
Гы. "Турист" амат консультаций захотел. Самостоятельно батенька, пошуршите, самостоятельно. Вам как "туристу" бесплатные консультации не полагаются.
Забыл если честно уже смысл ярлыка "турист". Типа ходит, смотрит, облизывается, но не берет ? или как ?
2,8% - это прирост 13,95 млн поездок/год. Разделим на 500 поездок в среднем на пассажира в год (250 рабочих дней в году - утром на работу, вечером с работы) - получится прирост не менее 27900 новых пассажиров.
2017 год - год капитального ремонта основных автомагистралей города. Многие заядлые автомобилисты были вынуждены спустится в метро.
Да, но еще 2017 год - год массовой скупки литовцев на бл@хах. Сколько ездунов на метро внезапно стали автомобилистами за 1,5-2куе? Десятки тысяч. Так что можно приводить разные аргументы, но факт остается фактом - прирост 2,8% за год имеется, киевлян (понаехов) все больше с каждым годом.
Востаннє редагувалось Tribeca в Вів 09 січ, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Amat написав:Всем привет! А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ? А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе. Или это закрытый проект для своих ? Спасибо.
Амат, вы чего? Это ж Укрбудовский Кирилловский Гай.
Amat написав:Всем привет! А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ? А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе. Или это закрытый проект для своих ? Спасибо.
Амат, вы чего? Это ж Укрбудовский Кирилловский Гай.
Сенкс, я честно не знал. Думал, что это вообще больница для себя строит.. Они ведь прямо на территории больницы строят. Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее... Вот и задумался.. Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием.... Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо. В общем нужно думать.
zahar_ написав:с зарплатами овер 15 килогривен, почему-то не выгребают навес из десятков тысяч квартир
Типа ЗП 15 кгрн позволяет что-то выгребать
Ну вы же приводили форумы пример типа образцово показательной покупки члена вашего киева - покупки 1к "воздуха" Аркада в 2015. А более полумилиона членов киева фейслес это же очень и очень.
Я сам в шоке с того, какими усилиями ему это удалось. Кстати, в метОду "темных окон" - на один подъезд из около 300 квартир заселено (в смысле там живут) 55 квартир. Из "купивших под инвестицию" - 7 квартир на 1 этаже куплены одним человеком, судя по всему для последующего перевода в нежилой фонд.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
2,8% - это прирост 13,95 млн поездок/год. Разделим на 500 поездок в среднем на пассажира в год (250 рабочих дней в году - утром на работу, вечером с работы) - получится прирост не менее 27900 новых пассажиров.
"Складно звонишь." А может то старые пассажиры стали больше ездить? Или из-за дорогого бензуса антамабилисты в метро спустились?
Amat написав:Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее... Вот и задумался.. Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием.... Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо. В общем нужно думать.
Эти домики имеют потенциал съехать в овраг?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Amat написав:Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее... Вот и задумался.. Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием.... Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо. В общем нужно думать.
Эти домики имеют потенциал съехать в овраг?
Да, имеют.
Но тут нужно смотреть проект и как они строили. Я так понимаю современные технологии позволяют достаточно глубоко закапывать сваи...
З.Ы. Если Вы вдруг решили, что я из ОП, то это не так.
Мне действительно интересно. Я там живу просто. И хороший новострой в этом районе для меня идеальный вариант. Еще из минусов могу Вам сразу сказать - радиационный фон. Когда Чернобыль бахнул, в обласную больницу был один из основных потоков пострадавших. Автобусы сутками ехали .... Дороги потом еще месяц мыли по три раза в день... Ну и как я уже говорил комплекс в принципе находится на территории больницы. То есть, за её воротами (-: Скорее всего они будут переставлять забор больницы.
Я только пока не нашел план этого проекта. Не понятно, те дома которые ближе к Пугачева (и ко входу в больницу) это какие номера ? Первые (а,б,в) или последние (е,г,д), не знаете случайно ?