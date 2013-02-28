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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 299
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
7
Зручна локація
23%
68
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
47
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
63
Якість будівництва
15%
44
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:15

  Amat написав:Всем привет!
А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ?
А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе.
Или это закрытый проект для своих ?
Спасибо.

Гы. "Турист" амат консультаций захотел.
Самостоятельно батенька, пошуршите, самостоятельно.
Вам как "туристу" бесплатные консультации не полагаются. :mrgreen:
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zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:17

  zahar_ написав:
  Amat написав:Всем привет!
А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ?
А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе.
Или это закрытый проект для своих ?
Спасибо.

Гы. "Турист" амат консультаций захотел.
Самостоятельно батенька, пошуршите, самостоятельно.
Вам как "туристу" бесплатные консультации не полагаются. :mrgreen:


:)
Забыл если честно уже смысл ярлыка "турист".
Типа ходит, смотрит, облизывается, но не берет ? или как ? :wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:19

  UA написав:
  Tribeca написав:по поводу демографии отдельно взятого города Киева:

По итогам 2017 года услугами метрополитена Киева воспользовались 498,4 млн пассажиров. Это на 2,8% больше, чем годом ранее

https://korrespondent.net/city/kiev/392 ... rov-za-hod

2,8% - это прирост 13,95 млн поездок/год. Разделим на 500 поездок в среднем на пассажира в год (250 рабочих дней в году - утром на работу, вечером с работы) - получится прирост не менее 27900 новых пассажиров.

2017 год - год капитального ремонта основных автомагистралей города.
Многие заядлые автомобилисты были вынуждены спустится в метро.


Да, но еще 2017 год - год массовой скупки литовцев на бл@хах. Сколько ездунов на метро внезапно стали автомобилистами за 1,5-2куе? Десятки тысяч. Так что можно приводить разные аргументы, но факт остается фактом - прирост 2,8% за год имеется, киевлян (понаехов) все больше с каждым годом.
Востаннє редагувалось Tribeca в Вів 09 січ, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:22

  Amat написав:Всем привет!
А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ?
А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе.
Или это закрытый проект для своих ?
Спасибо.

Амат, вы чего? Это ж Укрбудовский Кирилловский Гай.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:25

  airmax78 написав:
  Amat написав:Всем привет!
А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ?
А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе.
Или это закрытый проект для своих ?
Спасибо.

Амат, вы чего? Это ж Укрбудовский Кирилловский Гай.


Сенкс, я честно не знал.
Думал, что это вообще больница для себя строит.. Они ведь прямо на территории больницы строят.
Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее...
Вот и задумался..
Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием....
Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо.
В общем нужно думать.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:29

  zahar_ написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:с зарплатами овер 15 килогривен, почему-то не выгребают навес из десятков тысяч квартир

Типа ЗП 15 кгрн позволяет что-то выгребать :mrgreen:

Ну вы же приводили форумы пример типа образцово показательной покупки члена вашего киева - покупки 1к "воздуха" Аркада в 2015.
А более полумилиона членов киева фейслес это же очень и очень.

Я сам в шоке с того, какими усилиями ему это удалось.
Кстати, в метОду "темных окон" - на один подъезд из около 300 квартир заселено (в смысле там живут) 55 квартир. Из "купивших под инвестицию" - 7 квартир на 1 этаже куплены одним человеком, судя по всему для последующего перевода в нежилой фонд.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:31

  Tribeca написав:по поводу демографии отдельно взятого города Киева:

По итогам 2017 года услугами метрополитена Киева воспользовались 498,4 млн пассажиров. Это на 2,8% больше, чем годом ранее

https://korrespondent.net/city/kiev/392 ... rov-za-hod

2,8% - это прирост 13,95 млн поездок/год. Разделим на 500 поездок в среднем на пассажира в год (250 рабочих дней в году - утром на работу, вечером с работы) - получится прирост не менее 27900 новых пассажиров.

"Складно звонишь."
А может то старые пассажиры стали больше ездить? Или из-за дорогого бензуса антамабилисты в метро спустились?
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zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее...
Вот и задумался..
Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием....
Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо.
В общем нужно думать.

Эти домики имеют потенциал съехать в овраг?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:52

  Serg-ik написав:
  Amat написав:Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее...
Вот и задумался..
Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием....
Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо.
В общем нужно думать.

Эти домики имеют потенциал съехать в овраг?


Да, имеют.

Но тут нужно смотреть проект и как они строили.
Я так понимаю современные технологии позволяют достаточно глубоко закапывать сваи...

З.Ы. Если Вы вдруг решили, что я из ОП, то это не так. :)

Мне действительно интересно. Я там живу просто. И хороший новострой в этом районе для меня идеальный вариант.
Еще из минусов могу Вам сразу сказать - радиационный фон. Когда Чернобыль бахнул, в обласную больницу был один из основных потоков пострадавших. Автобусы сутками ехали .... Дороги потом еще месяц мыли по три раза в день...
Ну и как я уже говорил комплекс в принципе находится на территории больницы. То есть, за её воротами (-:
Скорее всего они будут переставлять забор больницы.

Я только пока не нашел план этого проекта. Не понятно, те дома которые ближе к Пугачева (и ко входу в больницу) это какие номера ? Первые (а,б,в) или последние (е,г,д), не знаете случайно ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  zahar_ написав:с зарплатами овер 15 килогривен, почему-то не выгребают навес из десятков тысяч квартир

Типа ЗП 15 кгрн позволяет что-то выгребать :mrgreen:

На кидстафе (форуме телочек с сиськами и без) если озвучить зп 15 кгрн в месяц даже борща не нальют. А чтобы, по большим праздникам, получить доступ к телу, должен хотя бы 30 кгрн приносить...:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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