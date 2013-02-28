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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 299
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
7
Зручна локація
23%
68
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
47
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
63
Якість будівництва
15%
44
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Так что можно приводить разные аргументы, но факт остается фактом - прирост 2,8% за год имеется, киевлян (понаехов) все больше с каждым годом.

вы проанализируйте сколько в 2017 г добавили поездов из Харькова, Львова, Запорожья, Днепра ( постоянных, не новогодних и майских) и подкорректируйте свои выводы.
Кроме того, пассажиров для метро могли дать как раз новострои за окружной дорогой, то есть Академгородок и Житомирская ( "дуля" КРЖН)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:59

  Первый написав:На кидстафе (форуме телочек с сиськами и без) если озвучить зп 15 кгрн в месяц даже борща не нальют.

То розмова типу "На сараї написано "хрін", а там дрова лежать!".

Псевдоінтелектуальні потуги "тьолочок" не мають жодного відношення до реальної укро-економіки.

А ціновий рівень КРЖН добре ілюструє реальний розмір зарплат в Куйові.
________________
Чи пан Фейслец в курсі, що 15 000 грн/міс на руки - це ЗП суттєво більше середньої по Куйову? :mrgreen:

І при нинішніх цінах на житло в бюджетному секторі - сім,я повинна збирати по 300 дол/міс протягом 10 років або ж по 150 дол/міс протягом 20 років.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 09 січ, 2018 14:39, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:02

  Faceless написав:
  zahar_ написав:
  Faceless написав:Типа ЗП 15 кгрн позволяет что-то выгребать :mrgreen:

Ну вы же приводили форумы пример типа образцово показательной покупки члена вашего киева - покупки 1к "воздуха" Аркада в 2015.
А более полумилиона членов киева фейслес это же очень и очень.

Я сам в шоке с того, какими усилиями ему это удалось.
Кстати, в метОду "темных окон" - на один подъезд из около 300 квартир заселено (в смысле там живут) 55 квартир.

Спасибо за - " на один подъезд из около 300 квартир заселено (в смысле там живут) 55 квартир". Это свидетельствует об огромном навесе и по моим наблюдениям, что продажи сложились в три раза по сравнению с довоенными годами.
  zahar_ написав:с зарплатами овер 15 килогривен, почему-то не выгребают навес из десятков тысяч квартир
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:Я только пока не нашел план этого проекта. Не понятно, те дома которые ближе к Пугачева (и ко входу в больницу) это какие номера ? Первые (а,б,в) или последние (е,г,д), не знаете случайно ?

Где-то видел, но не помню где
А здесь всё панорамно и красноречиво: смотрите вид 1 и 2
https://jk-kyrylivskyy.com.ua/about/raspolozhenie
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Спасибо за - " на один подъезд из около 300 квартир заселено (в смысле там живут) 55 квартир". Это свидетельствует об огромном навесе и по моим наблюдениям, что продажи сложились в три раза по сравнению с довоенными годами.

Хотел бы отметить, это не означает, что все остальные квартиры в "навесе", т.е не проданы. Дом не так давно сдался все же - не все бегут делать ремонт прям сразу
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:38

  Amat написав:
  airmax78 написав:
  Amat написав:Всем привет!
А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ?
А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе.
Или это закрытый проект для своих ?
Спасибо.

Амат, вы чего? Это ж Укрбудовский Кирилловский Гай.


Сенкс, я честно не знал.
Думал, что это вообще больница для себя строит.. Они ведь прямо на территории больницы строят.
Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее...
Вот и задумался..
Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием....
Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо.
В общем нужно думать.


Скажем так, типичный укрбудовский проект, как по технологоии и архитектуре, так и по докам. И у него предполагается типичные укрбудовские проблемы и ньюасы - не всегда качественное исполнение, допметры, опоздание по срокам, пр.
Но чтоб недостроили. Не знаю, т.к. не сильно мониторю, но, вроде, все сдают, что закладывают, хоть и с опозданием.
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