Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Так что можно приводить разные аргументы, но факт остается фактом - прирост 2,8% за год имеется, киевлян (понаехов) все больше с каждым годом.
вы проанализируйте сколько в 2017 г добавили поездов из Харькова, Львова, Запорожья, Днепра ( постоянных, не новогодних и майских) и подкорректируйте свои выводы. Кроме того, пассажиров для метро могли дать как раз новострои за окружной дорогой, то есть Академгородок и Житомирская ( "дуля" КРЖН)
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Faceless написав:Типа ЗП 15 кгрн позволяет что-то выгребать
Ну вы же приводили форумы пример типа образцово показательной покупки члена вашего киева - покупки 1к "воздуха" Аркада в 2015. А более полумилиона членов киева фейслес это же очень и очень.
Я сам в шоке с того, какими усилиями ему это удалось. Кстати, в метОду "темных окон" - на один подъезд из около 300 квартир заселено (в смысле там живут) 55 квартир.
Спасибо за - " на один подъезд из около 300 квартир заселено (в смысле там живут) 55 квартир". Это свидетельствует об огромном навесе и по моим наблюдениям, что продажи сложились в три раза по сравнению с довоенными годами.
zahar_ написав:с зарплатами овер 15 килогривен, почему-то не выгребают навес из десятков тысяч квартир
Amat написав:Я только пока не нашел план этого проекта. Не понятно, те дома которые ближе к Пугачева (и ко входу в больницу) это какие номера ? Первые (а,б,в) или последние (е,г,д), не знаете случайно ?
zahar_ написав:Спасибо за - " на один подъезд из около 300 квартир заселено (в смысле там живут) 55 квартир". Это свидетельствует об огромном навесе и по моим наблюдениям, что продажи сложились в три раза по сравнению с довоенными годами.
Хотел бы отметить, это не означает, что все остальные квартиры в "навесе", т.е не проданы. Дом не так давно сдался все же - не все бегут делать ремонт прям сразу
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Amat написав:Всем привет! А кто-нибудь что-нибудь знает о двух домах,которые строятся на территории "областной больницы" (Богоутовская 1) ? А то дома строят, место интересное, но я что-то ничего не нашел на ЛУНе. Или это закрытый проект для своих ? Спасибо.
Амат, вы чего? Это ж Укрбудовский Кирилловский Гай.
Сенкс, я честно не знал. Думал, что это вообще больница для себя строит.. Они ведь прямо на территории больницы строят. Хожу там просто каждый день. Сморю строят.... и вроде монолит. и вроде кирпич. И место хорошее... Вот и задумался.. Правда УКРбуд. Стремно, если честно. А так бы взял 2ку с удовольствием.... Хотя, в таком месте не достроить было бы глупо. В общем нужно думать.
Скажем так, типичный укрбудовский проект, как по технологоии и архитектуре, так и по докам. И у него предполагается типичные укрбудовские проблемы и ньюасы - не всегда качественное исполнение, допметры, опоздание по срокам, пр. Но чтоб недостроили. Не знаю, т.к. не сильно мониторю, но, вроде, все сдают, что закладывают, хоть и с опозданием.