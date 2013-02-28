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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 64656667

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 301
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
7
Зручна локація
23%
69
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
21
Раціональне планування та метраж
16%
47
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
64
Якість будівництва
15%
44
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moldashavanin написав:Подумалось - нужно покупать квартиры без газа .
газ , с пластиковыми окнами , это не безопасно
газ будет дорожать и это дорого будет обходится
Типа с непластиковыми безопаснее :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К примеру, 1-2-комнатные недорогие квартиры с отделкой в одном из столичных комплексов раскупили за пару дней после старта продаж, о котором застройщик сообщил за день до этого.

https://ubr.ua/market/real-estate/novye-pravila-pod-pokupatelej-ukrainskikh-novostroek-napisali-zakon-3860671
Признавайтесь - кто успел? :P
deem
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:50

  deem написав:
К примеру, 1-2-комнатные недорогие квартиры с отделкой в одном из столичных комплексов раскупили за пару дней после старта продаж, о котором застройщик сообщил за день до этого.

https://ubr.ua/market/real-estate/novye-pravila-pod-pokupatelej-ukrainskikh-novostroek-napisali-zakon-3860671
Признавайтесь - кто успел? :P

Трайбека????
Це ж вона скуповує дешевіючі квартири пачками)))
Цікаво, що вона буде робити з ними, коли ті подешевшають ще на 1/3?
____________

Аналітика:

"У грудні середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир в Києві відзначена на рівні 1235 дол. США/кв. м, порівняно з листопадом середня ціна зменшилася на 0,6%. У національній валюті виросла на 4,5% до 34860 грн./кв.м. (±1,9%)."
"Вторинка": https://100realty.ua/uk/analytics/47808
"Первинка": https://100realty.ua/uk/analytics/47829


Зображення

І порівнняння ЗП в Україні та сусідніх країнах:

Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:24

alkasander Это вид в дом. В такой прекрасный солнечный день, красный дом всё затеняет.
Это однуха 1.6, ли двуха 2.4?
Что почём? если не секрет, просто интересно во сколько в уе оценивается прекрасный вид. А то смотреть на элитные трусы некомильфо
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:42

  trololo написав:
  Первый написав:Ну что Вы. Уаинфо, вести, сегодня, вот объективные источники!
Чуть не забыл. Телеканалы звезда и rt.



Это Процишин Богдан
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:43

  airmax78 написав:
  alkasander написав:Кардинал - вид в сторону Дворца Украина с 8 этажа.

Смущает старое здание, судя по всему промышленного назначения. Если на его месте что-то вырастет, видос с 8-го этажа будет просто в щелку между двумя домами. А может и щелки не будет.
Но вообще, Крадинал неплохой был вариант. Тормознул я, наверное.

Геос молодцы
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  alkasander написав:Кардинал - вид в сторону Дворца Украина с 8 этажа.

Смущает старое здание, судя по всему промышленного назначения. Если на его месте что-то вырастет, видос с 8-го этажа будет просто в щелку между двумя домами. А может и щелки не будет.
Но вообще, Крадинал неплохой был вариант. Тормознул я, наверное.

Геос молодцы

Псмотрим как они наш Оранж дотянут, сделают ли красивые оранжевые МОПы и защитят ли балконы от застекления.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:54

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Смущает старое здание, судя по всему промышленного назначения. Если на его месте что-то вырастет, видос с 8-го этажа будет просто в щелку между двумя домами. А может и щелки не будет.
Но вообще, Крадинал неплохой был вариант. Тормознул я, наверное.

Геос молодцы

Псмотрим как они наш Оранж дотянут, сделают ли красивые оранжевые МОПы и защитят ли балконы от застекления.

Оранж идёт по плану, в июне начнут вторую очередь.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вообще, Оранж сити для тех кто смотрит на 5 лет вперёд. Когда Киев станет невыносим для жизни.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 01:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Киев станет невыносим для жизни.


Че так ?
Alex6
 
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