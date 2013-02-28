Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alkasander Это вид в дом. В такой прекрасный солнечный день, красный дом всё затеняет. Это однуха 1.6, ли двуха 2.4? Что почём? если не секрет, просто интересно во сколько в уе оценивается прекрасный вид. А то смотреть на элитные трусы некомильфо
alkasander написав:Кардинал - вид в сторону Дворца Украина с 8 этажа.
Смущает старое здание, судя по всему промышленного назначения. Если на его месте что-то вырастет, видос с 8-го этажа будет просто в щелку между двумя домами. А может и щелки не будет. Но вообще, Крадинал неплохой был вариант. Тормознул я, наверное.
Геос молодцы
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alkasander написав:Кардинал - вид в сторону Дворца Украина с 8 этажа.
Смущает старое здание, судя по всему промышленного назначения. Если на его месте что-то вырастет, видос с 8-го этажа будет просто в щелку между двумя домами. А может и щелки не будет. Но вообще, Крадинал неплохой был вариант. Тормознул я, наверное.
Геос молодцы
Псмотрим как они наш Оранж дотянут, сделают ли красивые оранжевые МОПы и защитят ли балконы от застекления.
airmax78 написав:Смущает старое здание, судя по всему промышленного назначения. Если на его месте что-то вырастет, видос с 8-го этажа будет просто в щелку между двумя домами. А может и щелки не будет. Но вообще, Крадинал неплохой был вариант. Тормознул я, наверное.
Геос молодцы
Псмотрим как они наш Оранж дотянут, сделают ли красивые оранжевые МОПы и защитят ли балконы от застекления.
Оранж идёт по плану, в июне начнут вторую очередь.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos