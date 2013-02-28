Додано: Сер 10 січ, 2018 13:24

Возбудившись от поста Захара про удешевление Круш, снял трубку и набрал пару шаромыг из ОЛХ.Выяснилось, что в готовом доме на Круше самая дешевая однушка 37кв.м. стоит 27куе на руки (т.е. еще нужно доплатить за продавца 7,5% налогов), итого 29куе (а возможно еще и брокерские шаромыгам).На мое замечание "а поторговаться, у ЖИБа ведь акция", мне предложили - только не смейтесь - Схидну Браму за 21куе.-Но ведь это же незаконная стройка?-ну что вы, была раньше незаконной, сейчас уже через суд узаконили, документы у людей на руках.-а что там с комунальными?-все в порядке, городские комуникации, тариф на э*э - 1,68грн/кВт-мне нужно подумать, почитать форумы в интернете-сейчас все жильцы все равно общаются в закрытых группах в Вайбере, так что из интернета вы все равно ничего не узнаете. Берите, ведь недорого, а сдавать можно за 7000 легко.-спасибо, подумаю.Так что не ленитесь брать телефон и сначала звонить.Ну и по Схидной браме - если кому нужно, то берите. Флай, кстати, можешь оточить Киев с другой стороны, добавив брилиант в свою корону цоколей