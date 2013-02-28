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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 68697071>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 311
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
10%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
7
Зручна локація
23%
72
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
22
Раціональне планування та метраж
16%
49
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
66
Якість будівництва
15%
46
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:04

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:очень люблю наблюдать за пылающими пуканами зрадоёбов ....

крыть против динамики повышения благосостояния нечем

Так Вы это...проктолог?
Крыть есть чем...матом...но правила форума запрещают.

Падение с 17 до 12% достигнуто за счёт таких факторов:
-смерть тех, кто жил в бедности
-отъезд в Польшу тех, кто жил в бедности.
Уменьшилась база для сравнения.

Вот-вот. Надо бы понимать из каких цифр склэпалы пэрэмогу.
Вон, если по теме ветки, Виталий Котенко на домике тоже рост склэпав.

Зображення
Но вот реальных финансистов с форума финанс.юа не надуришь - никакого роста нет хоть цифры рыла В. Котенко его показывают.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я не могу понять - к чему эти ПЭРЭМОГИ.

У каждого есть свой круг знакомых.

Из всех моих знакомых (кроме 2-3 коррупционеров при должностях) - уровень жизни сейчас ХУЖЕ чем в 2013. Ни у кого из всех моих знакомых (кроме тех самых 2-3 человек) уровень доходов в доларах не достиг уровня 2013 года.

Ни у одного.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Возбудившись от поста Захара про удешевление Круш, снял трубку и набрал пару шаромыг из ОЛХ.

Выяснилось, что в готовом доме на Круше самая дешевая однушка 37кв.м. стоит 27куе на руки (т.е. еще нужно доплатить за продавца 7,5% налогов), итого 29куе (а возможно еще и брокерские шаромыгам).


На мое замечание "а поторговаться, у ЖИБа ведь акция", мне предложили - только не смейтесь - Схидну Браму за 21куе.
-Но ведь это же незаконная стройка?
-ну что вы, была раньше незаконной, сейчас уже через суд узаконили, документы у людей на руках.
-а что там с комунальными?
-все в порядке, городские комуникации, тариф на э*э - 1,68грн/кВт
-мне нужно подумать, почитать форумы в интернете
-сейчас все жильцы все равно общаются в закрытых группах в Вайбере, так что из интернета вы все равно ничего не узнаете. Берите, ведь недорого, а сдавать можно за 7000 легко.
-спасибо, подумаю.


Так что не ленитесь брать телефон и сначала звонить.

Ну и по Схидной браме - если кому нужно, то берите. Флай, кстати, можешь оточить Киев с другой стороны, добавив брилиант в свою корону цоколей :)
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:32

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Дешевеет однако.

то, что дешевеет, ерунда.
Важно то, что вдруг в продаже есть однушки, которых как бы давно, год ( или более) нет. И не по 27 000-29000 как у "инвесторов", а от 23 000.

На и это - "Важно то, что вдруг в продаже есть однушки, которых как бы давно, год ( или более) нет."- ещё раз подтверждает то что уже не раз отмечалось: Если товара нет на витрине, то не значит что товара нет в магазине".
Просто дирЭктор магазЫн решил товар с витрины снять , чтобы "из под прилавка" попродавать по мутным схемам с чёрным налом.
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zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:33

Tribeca

почему ж тогда дорожает, если все вокруг продолжают беднеть? дефицита нет вроде бы, строек полно. что МБА говорит по этому поводу?
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:40

  trololo написав:Tribeca

почему ж тогда дорожает, если все вокруг продолжают беднеть? дефицита нет вроде бы, строек полно. что МБА говорит по этому поводу?



а что конкретно подорожало на КРЖН в 2017 году по отношению к 2013? приведите примеры.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:00

  Frant написав:
  Tribeca написав:У каждого есть свой круг знакомых.

Из всех моих знакомых (кроме 2-3 коррупционеров при должностях) - уровень жизни сейчас ХУЖЕ чем в 2013. Ни у кого из всех моих знакомых (кроме тех самых 2-3 человек) уровень доходов в доларах не достиг уровня 2013 года.

Ни у одного.


А наші форумні рожевоокулярники?
Які просиджують штани в теплих офісах і пишуть про "ЗП 1200-1500 дол/міс у водіїв, кур,єрів, парковщиків, будівельників"???

Я думаю, що вони мають непогану зарплату.
Проте - крім Куйова та бориспільського аеропорту - більше ніде не бувають. :mrgreen:
Раз видають таку хрєнотінь.
_________________

Є ідея.
ВІдправити цих панів електричкою в Пирятин, Ніжин чи Коростень.
Туди й назад.
Щоб вони в реалі подивились, як народ живе. :wink:



Франт, таксисты и в 2013 легко 1,2-1,5куе зарабатывали.

И ИТшники тоже зарабатывали по 2-4куе. Просто тогда это не были такие большие деньги.

Вопрос - у кого доходы ВЫРОСЛИ в дол? по сравнению с 2013?
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:13

  Tribeca написав:
  trololo написав:Tribeca

почему ж тогда дорожает, если все вокруг продолжают беднеть? дефицита нет вроде бы, строек полно. что МБА говорит по этому поводу?



а что конкретно подорожало на КРЖН в 2017 году по отношению к 2013? приведите примеры.


а почему 2013? давайте с 2014-2015 посчитаем, я так понял с ваших слов, что процесс обеднения населения не заканчивался?
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:27

  Tribeca написав:Франт, таксисты и в 2013 легко 1,2-1,5куе зарабатывали.
Я ніколи цього не заперечував. 8)

Питаннячко стояле іншим чином. :evil:
Тобто таксисти мали заробок в 2013 орієнтовно 8 000-10 000 грн. ЗП виросли з тих пір в 1,5 разів, а гривна девальвувала в 3,5 разів.
Що маємо на виході? 12 000 - 15 000 грн/міс. Тобто 500-550 дол/міс. Ніяк не 1000 і не 1500 дол.

Рівень зарплат українців легко можна оцінити по вартості житла. В тому ж Куйові.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:23

  Tribeca написав:я не могу понять - к чему эти ПЭРЭМОГИ.

У каждого есть свой круг знакомых.

Из всех моих знакомых (кроме 2-3 коррупционеров при должностях) - уровень жизни сейчас ХУЖЕ чем в 2013. Ни у кого из всех моих знакомых (кроме тех самых 2-3 человек) уровень доходов в доларах не достиг уровня 2013 года.

Ни у одного.

В чем смысл сравнивать с сытым 13-ым? Неадекватно сытым из-за того, что жили в долг и проедали ЗВР. Потом была война, потеря территорий и экономическая блокада.
Если сравнение для оценки эффективности власти, то, в силу вышеперечисленного, оно не корректно.
Если для оценки перспектив РН, то, реагируя на эти факторы, цены просели вполне пропорционально. Если завтра новая война и закрытие основного рынка (в этот раз уже Европейского), то цены в долларах просядут еще раз. Если стабильность, будут расти.
Vlad442
 
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