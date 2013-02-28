Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Из всех моих знакомых (кроме 2-3 коррупционеров при должностях) - уровень жизни сейчас ХУЖЕ чем в 2013. Ни у кого из всех моих знакомых (кроме тех самых 2-3 человек) уровень доходов в доларах не достиг уровня 2013 года.
Возбудившись от поста Захара про удешевление Круш, снял трубку и набрал пару шаромыг из ОЛХ.
Выяснилось, что в готовом доме на Круше самая дешевая однушка 37кв.м. стоит 27куе на руки (т.е. еще нужно доплатить за продавца 7,5% налогов), итого 29куе (а возможно еще и брокерские шаромыгам).
На мое замечание "а поторговаться, у ЖИБа ведь акция", мне предложили - только не смейтесь - Схидну Браму за 21куе. -Но ведь это же незаконная стройка? -ну что вы, была раньше незаконной, сейчас уже через суд узаконили, документы у людей на руках. -а что там с комунальными? -все в порядке, городские комуникации, тариф на э*э - 1,68грн/кВт -мне нужно подумать, почитать форумы в интернете -сейчас все жильцы все равно общаются в закрытых группах в Вайбере, так что из интернета вы все равно ничего не узнаете. Берите, ведь недорого, а сдавать можно за 7000 легко. -спасибо, подумаю.
Так что не ленитесь брать телефон и сначала звонить.
Ну и по Схидной браме - если кому нужно, то берите. Флай, кстати, можешь оточить Киев с другой стороны, добавив брилиант в свою корону цоколей
то, что дешевеет, ерунда. Важно то, что вдруг в продаже есть однушки, которых как бы давно, год ( или более) нет. И не по 27 000-29000 как у "инвесторов", а от 23 000.
На и это - "Важно то, что вдруг в продаже есть однушки, которых как бы давно, год ( или более) нет."- ещё раз подтверждает то что уже не раз отмечалось: Если товара нет на витрине, то не значит что товара нет в магазине". Просто дирЭктор магазЫн решил товар с витрины снять , чтобы "из под прилавка" попродавать по мутным схемам с чёрным налом.
Tribeca написав:У каждого есть свой круг знакомых.
Из всех моих знакомых (кроме 2-3 коррупционеров при должностях) - уровень жизни сейчас ХУЖЕ чем в 2013. Ни у кого из всех моих знакомых (кроме тех самых 2-3 человек) уровень доходов в доларах не достиг уровня 2013 года.
Ни у одного.
А наші форумні рожевоокулярники? Які просиджують штани в теплих офісах і пишуть про "ЗП 1200-1500 дол/міс у водіїв, кур,єрів, парковщиків, будівельників"???
Я думаю, що вони мають непогану зарплату. Проте - крім Куйова та бориспільського аеропорту - більше ніде не бувають. Раз видають таку хрєнотінь. _________________
Є ідея. ВІдправити цих панів електричкою в Пирятин, Ніжин чи Коростень. Туди й назад. Щоб вони в реалі подивились, як народ живе.
Франт, таксисты и в 2013 легко 1,2-1,5куе зарабатывали.
И ИТшники тоже зарабатывали по 2-4куе. Просто тогда это не были такие большие деньги.
Вопрос - у кого доходы ВЫРОСЛИ в дол? по сравнению с 2013?
Tribeca написав:Франт, таксисты и в 2013 легко 1,2-1,5куе зарабатывали.
Я ніколи цього не заперечував.
Питаннячко стояле іншим чином. Тобто таксисти мали заробок в 2013 орієнтовно 8 000-10 000 грн. ЗП виросли з тих пір в 1,5 разів, а гривна девальвувала в 3,5 разів. Що маємо на виході? 12 000 - 15 000 грн/міс. Тобто 500-550 дол/міс. Ніяк не 1000 і не 1500 дол.
Рівень зарплат українців легко можна оцінити по вартості житла. В тому ж Куйові.
Tribeca написав:я не могу понять - к чему эти ПЭРЭМОГИ.
У каждого есть свой круг знакомых.
Из всех моих знакомых (кроме 2-3 коррупционеров при должностях) - уровень жизни сейчас ХУЖЕ чем в 2013. Ни у кого из всех моих знакомых (кроме тех самых 2-3 человек) уровень доходов в доларах не достиг уровня 2013 года.
Ни у одного.
В чем смысл сравнивать с сытым 13-ым? Неадекватно сытым из-за того, что жили в долг и проедали ЗВР. Потом была война, потеря территорий и экономическая блокада. Если сравнение для оценки эффективности власти, то, в силу вышеперечисленного, оно не корректно. Если для оценки перспектив РН, то, реагируя на эти факторы, цены просели вполне пропорционально. Если завтра новая война и закрытие основного рынка (в этот раз уже Европейского), то цены в долларах просядут еще раз. Если стабильность, будут расти.