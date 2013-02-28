RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73747576>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 316
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
9%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
7
Зручна локація
23%
73
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
23
Раціональне планування та метраж
16%
50
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
67
Якість будівництва
15%
47
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:55

  kingkongovets написав:
  Dostalibanitb написав: "храбрый на словах эйрмакс" подогнал к прелести на Голосеевской, 13А вышку и ободрал уже смонтированный на стену пенопластовый утеплитель у одного такого де6ила (на площади фасада в метров 20 квадратных).


уня, тя шо - снова забанили? :mrgreen:
не впадлу так откровенно максу подлизывать?
зы: не верю в историю с вышкой, хочу доказательств

ззы: или это макс сам пишет?

Было такое, кажется 4 этаж, первого парадного.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17765
З нами з: 20.04.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:01

  Оранжевый-хит сезона написав:Подтверждаю, было такое.

Спасибо. Согласитесь, что если бы тогда не противопоставили беспределу беспредел - сегодня бы уже таких латок на 3-х домах было бы штук 20 минимум. А так, вроде, все, больше никто с пенопластом на фасад не лезет.
Dostalibanitb
 
Повідомлень: 53
З нами з: 30.01.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:07

  moldashavanin написав:
  Dostalibanitb написав:
  moldashavanin написав:красиво и не практично
в реальности -
можно остеклить балконы , повесить кондиционеры , можно демонтировать часть окон и положить кирпич , так будет теплее .

Де6илов, которые такое сделают (остеклят балконы/повесят кондиционеры/ демонтируют часть окон и положат кирпич) в реальности надо сбрасывать с крыши этого дома.


Планировка дома должна максимально защищать от таких индивидов .
Дом сам напрашивается .
Ничего этим индивидам не будет , ибо нету никаких средств воздействия на них .
Разводка горизонтальная ? тогда начнут крутить краны на батареях .
Интересно - столько будет стоить отопить этот дом

Сделать дом с антивандальным фасадом не так сложно.
Смотрю я на дом, который не буду называть, чтобы не обвинили в рекламе, и не вижу, где там можно разгуляться. Все лоджии в доме застеклены со старта. Декоративный балкончик шириной 45 см нет смысла стеклить. К тому же в квартире есть полноценная лоджия. Навесной фасад с утеплением. Корзины для кондиционеров.
Негде фантазии разгуляться.
Vlad442
 
Повідомлень: 3696
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:08

Жесть, зашел в кои-то веки на форум, а Макс опять здесь, но с другим ником..Твердый орешек..и опять воспоминания о жк Голосеево.. Этот комплекс теперь будет преследовать вас, как Юру Шатунова хит про белые розы:)
Alex3
 
Повідомлень: 271
З нами з: 24.01.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:09

  alkasander написав:
  hume написав:alkasander Это вид в дом. В такой прекрасный солнечный день, красный дом всё затеняет.
Это однуха 1.6, ли двуха 2.4?
Что почём? если не секрет, просто интересно во сколько в уе оценивается прекрасный вид. А то смотреть на элитные трусы некомильфо


1.6 по 1300-1370 за метр на 14-17 этажах

Спасибо. Не уверен, что высокие этажи спасут, но с учетом рельефа вполне возможно.
hume
 
Повідомлень: 4056
З нами з: 27.12.12
Подякував: 299 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:19

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Dostalibanitb написав:В реале, в свое время "храбрый на словах эйрмакс" подогнал к прелести на Голосеевской, 13А вышку и ободрал уже смонтированный на стену пенопластовый утеплитель у одного такого де6ила (на площади фасада в метров 20 квадратных).

Подтверждаю, было такое.


серьёзно такое было ?!!! Айрмаксу зачёёёт, ещё больше его зауважал
baraka
 
Повідомлень: 4317
З нами з: 09.10.12
Подякував: 630 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:28

  baraka написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Dostalibanitb написав:В реале, в свое время "храбрый на словах эйрмакс" подогнал к прелести на Голосеевской, 13А вышку и ободрал уже смонтированный на стену пенопластовый утеплитель у одного такого де6ила (на площади фасада в метров 20 квадратных).

Подтверждаю, было такое.


серьёзно такое было ?!!! Айрмаксу зачёёёт, ещё больше его зауважал


макс - жесткий тип, тока колеблется все время :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 05.06.16
Подякував: 148 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:30

  Alex3 написав:Жесть, зашел в кои-то веки на форум, а Макс опять здесь, но с другим ником..Твердый орешек..и опять воспоминания о жк Голосеево.. Этот комплекс теперь будет преследовать вас, как Юру Шатунова хит про белые розы:)

Это вы просто неудачно зашли. Про Голосеево не вспоминали почти год (я так точно). А тут к слову пришлось просто.
Dostalibanitb
 
Повідомлень: 53
З нами з: 30.01.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:33

  Vlad442 написав:Сделать дом с антивандальным фасадом не так сложно.
Смотрю я на дом, который не буду называть, чтобы не обвинили в рекламе, и не вижу, где там можно разгуляться. Все лоджии в доме застеклены со старта. Декоративный балкончик шириной 45 см нет смысла стеклить. К тому же в квартире есть полноценная лоджия. Навесной фасад с утеплением. Корзины для кондиционеров.
Негде фантазии разгуляться.

Очень скоро вы убедитесь, как жестоко ошибаетесь. Учитывая класс дома - стеклить и расширять там будут все что стеклится и расширяется. А полноценные лоджии - это, считайте, уже в 90% случаев части комнат (в головах у инвесторов). Поэтому 45-сантиметровый балкончик - это самое то, чтобы расширить (сделать вынос) и застеклить.
Dostalibanitb
 
Повідомлень: 53
З нами з: 30.01.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:35

  Dostalibanitb написав:Очень скоро вы убедитесь, как жестоко ошибаетесь. Учитывая класс дома - стеклить и расширять там будут все что стеклится и расширяется. А полноценные лоджии - это, считайте, уже в 90% случаев части комнат (в головах у инвесторов). Поэтому 45-сантиметровый балкончик - это самое то, чтобы расширить (сделать вынос) и застеклить.


тт бирьом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 05.06.16
Подякував: 148 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 73747576>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 980, 981, 982
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
9810 1801696
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 23:08
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
46 15895
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 14:18
JenyaKolomiec
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31483
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20722)
11.01.2018 01:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.