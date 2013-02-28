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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:55
kingkongovets написав: Dostalibanitb написав:
"храбрый на словах эйрмакс" подогнал к прелести на Голосеевской, 13А вышку и ободрал уже смонтированный на стену пенопластовый утеплитель у одного такого де6ила (на площади фасада в метров 20 квадратных).
уня, тя шо - снова забанили?
не впадлу так откровенно максу подлизывать?
зы: не верю в историю с вышкой, хочу доказательств
ззы: или это макс сам пишет?
Было такое, кажется 4 этаж, первого парадного.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:01
Оранжевый-хит сезона написав:
Подтверждаю, было такое.
Спасибо. Согласитесь, что если бы тогда не противопоставили беспределу беспредел - сегодня бы уже таких латок на 3-х домах было бы штук 20 минимум. А так, вроде, все, больше никто с пенопластом на фасад не лезет.
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Dostalibanitb
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:07
moldashavanin написав: Dostalibanitb написав: moldashavanin написав:
красиво и не практично
в реальности -
можно остеклить балконы , повесить кондиционеры , можно демонтировать часть окон и положить кирпич , так будет теплее .
Де6илов, которые такое сделают (остеклят балконы/повесят кондиционеры/ демонтируют часть окон и положат кирпич) в реальности надо сбрасывать с крыши этого дома.
Планировка дома должна максимально защищать от таких индивидов .
Дом сам напрашивается .
Ничего этим индивидам не будет , ибо нету никаких средств воздействия на них .
Разводка горизонтальная ? тогда начнут крутить краны на батареях .
Интересно - столько будет стоить отопить этот дом
Сделать дом с антивандальным фасадом не так сложно.
Смотрю я на дом, который не буду называть, чтобы не обвинили в рекламе, и не вижу, где там можно разгуляться. Все лоджии в доме застеклены со старта. Декоративный балкончик шириной 45 см нет смысла стеклить. К тому же в квартире есть полноценная лоджия. Навесной фасад с утеплением. Корзины для кондиционеров.
Негде фантазии разгуляться.
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Vlad442
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:08
Жесть, зашел в кои-то веки на форум, а Макс опять здесь, но с другим ником..Твердый орешек..и опять воспоминания о жк Голосеево.. Этот комплекс теперь будет преследовать вас, как Юру Шатунова хит про белые розы:)
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Alex3
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:09
alkasander написав: hume написав:alkasander
Это вид в дом. В такой прекрасный солнечный день, красный дом всё затеняет.
Это однуха 1.6, ли двуха 2.4?
Что почём? если не секрет, просто интересно во сколько в уе оценивается прекрасный вид. А то смотреть на элитные трусы некомильфо
1.6 по 1300-1370 за метр на 14-17 этажах
Спасибо. Не уверен, что высокие этажи спасут, но с учетом рельефа вполне возможно.
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hume
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:19
Оранжевый-хит сезона написав: Dostalibanitb написав:
В реале, в свое время "храбрый на словах эйрмакс" подогнал к прелести на Голосеевской, 13А вышку и ободрал уже смонтированный на стену пенопластовый утеплитель у одного такого де6ила (на площади фасада в метров 20 квадратных).
Подтверждаю, было такое.
серьёзно такое было ?!!! Айрмаксу зачёёёт, ещё больше его зауважал
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baraka
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:28
baraka написав: Оранжевый-хит сезона написав: Dostalibanitb написав:
В реале, в свое время "храбрый на словах эйрмакс" подогнал к прелести на Голосеевской, 13А вышку и ободрал уже смонтированный на стену пенопластовый утеплитель у одного такого де6ила (на площади фасада в метров 20 квадратных).
Подтверждаю, было такое.
серьёзно такое было ?!!! Айрмаксу зачёёёт, ещё больше его зауважал
макс - жесткий тип, тока колеблется все время
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:30
Alex3 написав:
Жесть, зашел в кои-то веки на форум, а Макс опять здесь, но с другим ником..Твердый орешек..и опять воспоминания о жк Голосеево.. Этот комплекс теперь будет преследовать вас, как Юру Шатунова хит про белые розы:)
Это вы просто неудачно зашли. Про Голосеево не вспоминали почти год (я так точно). А тут к слову пришлось просто.
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Dostalibanitb
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:33
Vlad442 написав:
Сделать дом с антивандальным фасадом не так сложно.
Смотрю я на дом, который не буду называть, чтобы не обвинили в рекламе, и не вижу, где там можно разгуляться. Все лоджии в доме застеклены со старта. Декоративный балкончик шириной 45 см нет смысла стеклить.
К тому же в квартире есть полноценная лоджия. Навесной фасад с утеплением. Корзины для кондиционеров.
Негде фантазии разгуляться.
Очень скоро вы убедитесь, как жестоко ошибаетесь. Учитывая класс дома - стеклить и расширять там будут все что стеклится и расширяется. А полноценные лоджии - это, считайте, уже в 90% случаев части комнат (в головах у инвесторов). Поэтому 45-сантиметровый балкончик - это самое то, чтобы расширить (сделать вынос) и застеклить.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:35
Dostalibanitb написав:
Очень скоро вы убедитесь, как жестоко ошибаетесь. Учитывая класс дома - стеклить и расширять там будут все что стеклится и расширяется. А полноценные лоджии - это, считайте, уже в 90% случаев части комнат (в головах у инвесторов). Поэтому 45-сантиметровый балкончик - это самое то, чтобы расширить (сделать вынос) и застеклить.
тт бирьом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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