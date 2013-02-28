Додано: Чет 11 січ, 2018 01:09

Из текущих минусов - слабо освещается дом, возможно, из-за малого количества жильцов. Когда в парадном поломался механизм закрытия двери (через раз закрывалась), вопрос решился через два месяца. Счет за тепло еще не пришел, но по счетчику вижу, что будет где-то в районе 1100грн. Сверху, снизу и справа шли ремонты, поэтому не уверен, что там топили, а слева квартира явно стоит холодная и пустая. Работаю дома, старался держать в квартире 20 градусов. В детской - 22.. Но есть ощущение, что чего-то там не так, с этим отоплением. Если бы я стабильно держал батареи везде на тройке, было бы минимум 3000 за месяц, а скорее больше. Батареи не шибко теплые, иногда вдруг становятся холодными:) я их тогда просто выключал:)

Из плюсов - заплатил за аренду подземного паркинга за 2 года вперед (по акции). В месяц будет по 600грн. Минус - договор составляется на три машины и на одного человека, то есть меня в договоре нет:)

p.s. Жене очень нравится инфраструктура Лико-града рядом на Ломоносова. Много мелких прикольных магазинчиков. До ВДНХ 10 минут пешком - приятно. Вчера гуляли возле ЖК Венеция - я был удивлен, как там довольно неплохо все обустроили, вдоль озер маленькую набережную сделали, это от Брамы 15 минут пешком.