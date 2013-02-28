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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73747576

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 316
Висота стель
3%
8
Гарний вигляд з вікон
9%
30
Гарні, "модні" МОПи
1%
4
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
7
Зручна локація
23%
73
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
23
Раціональне планування та метраж
16%
50
Тип фасаду і зовнішній вигляд
2%
7
Ціна
21%
67
Якість будівництва
15%
47
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:03

  kingkongovets написав:
  Dostalibanitb написав:Очень скоро вы убедитесь, как жестоко ошибаетесь. Учитывая класс дома - стеклить и расширять там будут все что стеклится и расширяется. А полноценные лоджии - это, считайте, уже в 90% случаев части комнат (в головах у инвесторов). Поэтому 45-сантиметровый балкончик - это самое то, чтобы расширить (сделать вынос) и застеклить.


тт бирьом?

А как же локейшн? Или 400 м вверх по Лумумбы - уже норм?
Но согласен, что покупать надо или ТТ или БФ или ЦП или Тетрис или РТ или, на худой конец, Кристал Парк или Парк Авеню. Потому что даже в НЛ есть существа, нахлобучившие кондеры прямо на вентфасад или че-то там застеклившие.
Dostalibanitb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:06

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:ричмонд - симпатичный (с)

Ну нельзя же так, К-Конговец. Я кушал, а тут такое... Хорошо хоть тазики красные из соседнего магазина на фото не поместились.
P.S. А если серьезно: что вам в Ричмонде не нравится?


не надо приписывать мне того, чего я не говорил - ричмонд внешне очень даже ок, шо и подтверждает фото, не нравится мне его локация, #ябытамнекупил, но это ж все субъективно
кстати, сфоткал я его по дороге в легендарный жэк «печерська брама», где услышал, пока ждал главного инженера, прекрасную историю от коллеги, живущего в фк1, о том как некий предприимчивый тип, имеющий там квартиру на последнем этаже, надстроил над своей и соседней квартирой помещение, убрав пирог крыши и несколько ливнестоков, шо предсказуемо стало причиной уже нескольких потопов
жильцы канешна обратились в управляющую компанию, где им поначалу бодро пообещали всех порвать, шо обезьяна газету, но через неделю их бездействия выяснилось, шо был заключен некий «инвестиционно-арендный» договор и ничо сделать нельзя - чувак в своем праве
интересно, реус в курсе этой ситуации?

Да, там есть такая проблема. Незаконная надстройка. Какой там нахрен «инвестиционно-арендный» договор.
Пострадавшие соседи вроде собираются судится т. к. УК ничего не может(не хочет) сделать.
Если бы касалось меня, то оторвал бы яйки такому деятелю.
Общался с руководительницей УК по поводу бардака в ФК, она сетует на то, что изначально застройщиком не продумал был инвест договор, в котором были бы обозначены четкие правила и санкции за невыполнение, поэтому проблему можно решить только через суд.
Говорит, что например в ЦП такие жесткие инвест договора продуманы, поэтому бардака нет.
Вообще в ФК формируется вменяемая инициативная группа, которая пытается организовать много полезных вещей для комплекса: обнести забором ФК, закрыть территорию, охрана, камеры и т. д. Думаю, что вменяемых и желающих навести порядок жителей подавляющее большинство, поэтому будет нормальный комплекс, вопрос времени.
Я закончил ремонт, монтируют мебель, планирую переезд через 1-2 мес, тогда включусь в решение проблем ФК более активно.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:07

Кто-то когда-то просил вид из окна, высылаю с большим эстонским опозданием:) Вторая фотка - просто в центре Брамы. Фотки делал по приезду, еще застал снег:) Блин, вид на круг обрезался, но он на 80% из окна виден..
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Alex3
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто рассматривает для себя Глыбочицкую - подумайте трижды. На улице повунькивает. На всей ее протяженности практически. Я, конечно, не был на Круше. Может это вообще ни о чем на самом деле. Но в машине чувствуется отчетливо.
Dostalibanitb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:34

Alex3 вы еще не жалеете о своем выборе?
Dostalibanitb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:39

Нет, Макс, нравится.. честно.. нюансы есть, но в целом нравится. Но, справедливости ради - я могу сравнивать только с Осокорками, где я жил наездами во время ремонта. По сравнению с Осокорками - лучше все. и локация, и атмосфера..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 01:05

  Alex3 написав:Нет, Макс, нравится.. честно.. нюансы есть, но в целом нравится. Но, справедливости ради - я могу сравнивать только с Осокорками, где я жил наездами во время ремонта. По сравнению с Осокорками - лучше все. и локация, и атмосфера..

Ну и отлично.
Dostalibanitb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 01:09

Из текущих минусов - слабо освещается дом, возможно, из-за малого количества жильцов. Когда в парадном поломался механизм закрытия двери (через раз закрывалась), вопрос решился через два месяца. Счет за тепло еще не пришел, но по счетчику вижу, что будет где-то в районе 1100грн. Сверху, снизу и справа шли ремонты, поэтому не уверен, что там топили, а слева квартира явно стоит холодная и пустая. Работаю дома, старался держать в квартире 20 градусов. В детской - 22.. Но есть ощущение, что чего-то там не так, с этим отоплением. Если бы я стабильно держал батареи везде на тройке, было бы минимум 3000 за месяц, а скорее больше. Батареи не шибко теплые, иногда вдруг становятся холодными:) я их тогда просто выключал:)
Из плюсов - заплатил за аренду подземного паркинга за 2 года вперед (по акции). В месяц будет по 600грн. Минус - договор составляется на три машины и на одного человека, то есть меня в договоре нет:)
p.s. Жене очень нравится инфраструктура Лико-града рядом на Ломоносова. Много мелких прикольных магазинчиков. До ВДНХ 10 минут пешком - приятно. Вчера гуляли возле ЖК Венеция - я был удивлен, как там довольно неплохо все обустроили, вдоль озер маленькую набережную сделали, это от Брамы 15 минут пешком.
Востаннє редагувалось Alex3 в Чет 11 січ, 2018 01:22, всього редагувалось 1 раз.
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 02:31

Нарот у нас окуевший от безнаказанности. Перекрыло правительство тупейший канал контрабаса для приграничных территорий и нарот вышел и перекрыл трассы. Это ПЦ.
Dostalibanitb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 02:34

Как будет выглядеть арендная однушка в С1:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5002072537
Dostalibanitb
 
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