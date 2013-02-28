Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав: но при этом недострои каким-то чудом будут дорожать еще и не в гривне. Смешно!
Абсолютно вірно. Тому КРЖН чекає чергове зниження цін. І на "вторинку", і на новобуди. Девальваційне падіння гривни до 28,55 - також сприяє цьому.
Не факт, что первичка будет дешеветь. Бензин, эл/эн, налог на недвижимость, аренда земли, минимальная зарплата-всё вверх. Всё это закладывается в себестоимость как работ, так и материалов.
Яркий пример-ЗАЗ. Делали Ланосы не сильно отличающихся по цене от более хороших машин. Когда покупатель "сдулся"-сдулся и ЗАЗ, больше фигню не выпускает ( или в ограниченном количестве?). Бесконечно цену поднимать не получится
Трошки не відповідний приклад. В новобудови вклались і їх треба тягнути до кінця.
sun9man написав:В новобудови вклались і їх треба тягнути до кінця.
в оборудование завода не вкладывались? Кредиты всем банкам погасили деньгами?
Я не про інвештарів. Я про новобудову як актив. Ну лопне застройщік, шо далі? Процедурка банкротства. Актів пустять с молоточка. Купить інший забудовник і добудує. З інвештарями варіанти - повернуть частку інвестицій після реалізації актива або переоформлять договір (і тут інвештирю доведеться доплатити). Просто так памятники монументального творчєства пустими коробками стоять не будуть.
Serg-ik написав:я хоть и "безлошадный", но выступлю в защиту автовладельцев. Где парковаться, если нет мест для парковок? или этих мест на 100 авто, а приезжает 300? Штрафовать за парковку на тротуаре-это всё равно, что штрафовать в транспорте за безбилетный проезд при условии, что нигде нет билетных касс. Выход, конечно, есть-не ездить на авто туда, где нет мест для парковки. Но не 100%-й рецепт. Можно приехать в незнакомое место и не обнаружить там этих мест в радиусе 2х километров... Сначала выдают разрешения на строительство у дороги, так что и на тротуар места не хватает ( привет, "Квартет"), а потом охают, что паркуются неверно. И система городского транспорта-фиговая. На приюты для собачек, велоПИСЕдные дорожки и флагштоки бабло находят, а на "лишние" автобусы-нет.
А я как лошадный скажу, что машина - это частная собственность владельца и его личные проблемы, город ему ничего не обязан. В какой-нибудь центр Мюнхена вообще заехать может только спецтранспорт, немцы глупые, наверное. Т.ч. постепенно общественный транспорт надо развивать, а собственничкам - повышать стоимость парковки и штрафы, и всем будет лучше. Но нескоро
К вопросу парковок: если физически негде ставить авто, то что с ним делать? Есть несколько ответов - "пешком", "не покупать в том месте", "застройщик му***", "горадминистрация му***". Как правильно решить - мне кажется должен и покупатель думать, но и город не должен пропускать подобные проекты и иметь какую-то концепцию развития, иначе... Иначе, посмотрите пример западноевропейского города: https://varlamov.ru/2738706.html
Serg-ik написав:я хоть и "безлошадный", но выступлю в защиту автовладельцев. Где парковаться, если нет мест для парковок? или этих мест на 100 авто, а приезжает 300? Штрафовать за парковку на тротуаре-это всё равно, что штрафовать в транспорте за безбилетный проезд при условии, что нигде нет билетных касс. Выход, конечно, есть-не ездить на авто туда, где нет мест для парковки. Но не 100%-й рецепт. Можно приехать в незнакомое место и не обнаружить там этих мест в радиусе 2х километров... Сначала выдают разрешения на строительство у дороги, так что и на тротуар места не хватает ( привет, "Квартет"), а потом охают, что паркуются неверно. И система городского транспорта-фиговая. На приюты для собачек, велоПИСЕдные дорожки и флагштоки бабло находят, а на "лишние" автобусы-нет.
Структура современного мегаполиса подразумевает, что машина не может быть у каждого. Слишком много людей и мало места. Раньше заградительным барьером была цена. Последнее десятилетие любой хоть как-то работающий может купить и обслуживать машину. Начинается хаос, который мешает всем. Поэтому придумывают следующие барьеры - полосы для ОТ, отнимающие место у машин, платный въезд в центр, платные парковки и т. д. Людям не нравятся эти барьеры и они кричат "сначала сделайте шире дороги и многоуровневые паркинги на каждом углу", не понимая, что через 5 лет после этого инфраструктура снова будет перегружена. Поэтому во всем мире в крупных городах мнение тех, кому машина не положена, задвигают под лавку и говорят - ездите на ОТ или на такси, места для "машина у каждого" в большом городе нет.
Oak написав:Как правильно решить - мне кажется должен и покупатель думать, но и город не должен пропускать подобные проекты и иметь какую-то концепцию развития, иначе...
Уверены? из 300 новостроев в Киеве в скольки решён вопрос парковок и гаражей? Будет из чего выбирать? Думаю с десяток наберётся. Город и только город решает вопрос, изначально, планово, а не покупателем квартиры в доме, который уже стоит с проблемой отсутствия парковок Но дело не в парковке около дома. Я , комментируя ситуацию, имел в виду парковку в центральной части, куда все с утра пнутся на работу на своих авто. там ведь не только горожане, масса гостей столицы, для которых за счёт бюджета так прихорашивают город, в том числе неработающими паркоматами.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
hxbbgaf написав:Идет постоянно навязчивая реклама новостроев, которых строят все больше и больше, на само деле по качеству они ничем не отличаются от тех советских панелек. Те же муравейники с отсутствием звукоизоляции, на 3 метра больше кухня и на 5 см выше потолки, но это неважно.
Да вы ни в одной не были, чего трындеть то. А о том что важно и что нет кажды сам себе решает
Фейслес, Ви ніколи не їздили електричкою в Ніжин чи Коростень чи Шостку. І водієм в таксі не працювали. Проте з розумним виглядом балакаєте про середню зарплату в Україні.
Куди пропав "шедевр" про відновлення середньої ЗП по Куойву в 2018 до рівня 2013 року?