Додано: Чет 11 січ, 2018 15:31

Serg-ik написав: я хоть и "безлошадный", но выступлю в защиту автовладельцев.

Где парковаться, если нет мест для парковок? или этих мест на 100 авто, а приезжает 300? Штрафовать за парковку на тротуаре-это всё равно, что штрафовать в транспорте за безбилетный проезд при условии, что нигде нет билетных касс.

Выход, конечно, есть-не ездить на авто туда, где нет мест для парковки. Но не 100%-й рецепт. Можно приехать в незнакомое место и не обнаружить там этих мест в радиусе 2х километров...

Сначала выдают разрешения на строительство у дороги, так что и на тротуар места не хватает ( привет, "Квартет"), а потом охают, что паркуются неверно.

И система городского транспорта-фиговая. На приюты для собачек, велоПИСЕдные дорожки и флагштоки бабло находят, а на "лишние" автобусы-нет. я хоть и "безлошадный", но выступлю в защиту автовладельцев.Где парковаться, если нет мест для парковок? или этих мест на 100 авто, а приезжает 300? Штрафовать за парковку на тротуаре-это всё равно, что штрафовать в транспорте за безбилетный проезд при условии, что нигде нет билетных касс.Выход, конечно, есть-не ездить на авто туда, где нет мест для парковки. Но не 100%-й рецепт. Можно приехать в незнакомое место и не обнаружить там этих мест в радиусе 2х километров...Сначала выдают разрешения на строительство у дороги, так что и на тротуар места не хватает ( привет, "Квартет"), а потом охают, что паркуются неверно.И система городского транспорта-фиговая. На приюты для собачек, велоПИСЕдные дорожки и флагштоки бабло находят, а на "лишние" автобусы-нет.

Структура современного мегаполиса подразумевает, что машина не может быть у каждого. Слишком много людей и мало места. Раньше заградительным барьером была цена. Последнее десятилетие любой хоть как-то работающий может купить и обслуживать машину. Начинается хаос, который мешает всем. Поэтому придумывают следующие барьеры - полосы для ОТ, отнимающие место у машин, платный въезд в центр, платные парковки и т. д. Людям не нравятся эти барьеры и они кричат "сначала сделайте шире дороги и многоуровневые паркинги на каждом углу", не понимая, что через 5 лет после этого инфраструктура снова будет перегружена. Поэтому во всем мире в крупных городах мнение тех, кому машина не положена, задвигают под лавку и говорят - ездите на ОТ или на такси, места для "машина у каждого" в большом городе нет.