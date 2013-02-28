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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 січ, 2018 21:43
moldashavanin написав:
часть коммуналки умрет - отопление , горячая вода , газ .
слишком дорого .
ДА. Буржуйки наше все.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:02
так что с курсом будет то?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:13
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що в 2019 році заробітні плати педагогічним працівникам планують підвищити ще на 25%.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:54
Оранжевый-хит сезона написав:
так что с курсом будет то?
С курсом сегодня в обед уже все было.
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Vlad442
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:58
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
так что с курсом будет то?
С курсом сегодня в обед уже все было.
завтра 29?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:13
Трудно в таких условиях делать прогнозы, но, думаю, что завтра небольшое снижение на 5-10 коп, а с понедельника уже стабильно по копеечке вниз. Максимумы были сегодня во второй половине дня.
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Vlad442
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:24
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
так что с курсом будет то?
С курсом сегодня в обед уже все было.
завтра 29?
два дня назад было 29.10 продажа
и 28.хх с чем-то покупали
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moldashavanin
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:25
reus написав:
Я о том, что МОП, придомовую территорию, улицу и т. д. нельзя использовать как тебе удобно
, а нужно следовать правилам и нормам, которые установлены для всех и иначе мы не станем цивилизованными
Ограждение ставить значит нельзя?
Я про заборчики которые Вы недавно описывали как всеобщее благо комплекса
Вопрос риторический ))) Но вообще правильно, заборчики на сегодня наше всё, одни - строят, другие - ломают и все при деле и главное поговорить и поспорить всегда есть повод )))
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:41
Vlad442 написав:
Трудно в таких условиях делать прогнозы, но, думаю, что завтра небольшое снижение на 5-10 коп, а с понедельника уже стабильно по копеечке вниз. Максимумы были сегодня во второй половине дня.
не верю
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 01:32
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав:
Трудно в таких условиях делать прогнозы, но, думаю, что завтра небольшое снижение на 5-10 коп, а с понедельника уже стабильно по копеечке вниз. Максимумы были сегодня во второй половине дня.
не верю
А в то, что весь комплекс Фанта достроится и будет полностью заселён - веришь?
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барабашов
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