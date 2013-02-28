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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81828384

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 336
Висота стель
3%
9
Гарний вигляд з вікон
9%
31
Гарні, "модні" МОПи
1%
5
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
8
Зручна локація
23%
77
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
23
Раціональне планування та метраж
16%
53
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
10
Ціна
21%
69
Якість будівництва
15%
51
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moldashavanin написав:часть коммуналки умрет - отопление , горячая вода , газ .
слишком дорого .

ДА. Буржуйки наше все.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так что с курсом будет то? :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що в 2019 році заробітні плати педагогічним працівникам планують підвищити ще на 25%.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:54

  Оранжевый-хит сезона написав:так что с курсом будет то? :)

С курсом сегодня в обед уже все было.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:58

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:так что с курсом будет то? :)

С курсом сегодня в обед уже все было.

завтра 29?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трудно в таких условиях делать прогнозы, но, думаю, что завтра небольшое снижение на 5-10 коп, а с понедельника уже стабильно по копеечке вниз. Максимумы были сегодня во второй половине дня.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:24

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:так что с курсом будет то? :)

С курсом сегодня в обед уже все было.

завтра 29?

два дня назад было 29.10 продажа
и 28.хх с чем-то покупали
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:25

  reus написав:Я о том, что МОП, придомовую территорию, улицу и т. д. нельзя использовать как тебе удобно, а нужно следовать правилам и нормам, которые установлены для всех и иначе мы не станем цивилизованными

Ограждение ставить значит нельзя?
Я про заборчики которые Вы недавно описывали как всеобщее благо комплекса ;) Вопрос риторический ))) Но вообще правильно, заборчики на сегодня наше всё, одни - строят, другие - ломают и все при деле и главное поговорить и поспорить всегда есть повод )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:41

  Vlad442 написав:Трудно в таких условиях делать прогнозы, но, думаю, что завтра небольшое снижение на 5-10 коп, а с понедельника уже стабильно по копеечке вниз. Максимумы были сегодня во второй половине дня.

не верю
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 01:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Трудно в таких условиях делать прогнозы, но, думаю, что завтра небольшое снижение на 5-10 коп, а с понедельника уже стабильно по копеечке вниз. Максимумы были сегодня во второй половине дня.

не верю

А в то, что весь комплекс Фанта достроится и будет полностью заселён - веришь?
барабашов
 
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